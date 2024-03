Stand: 12.03.2024 08:35 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Uetersen: 12-Jähriger von Gleichaltrigen gequält und gewürgt

In Uetersen (Kreis Pinneberg) ist ein 12-jähriger Junge von Gleichaltrigen offenbar gequält worden. Ein Video zeigt, wie ein anderer Junge den 12-Jährigen immer wieder ins Gesicht schlägt und ihn später würgt. Die Polizei bestätigte einen entsprechenden Bericht der "Bild". Der Fall liegt jetzt nicht mehr bei der Polizei, sondern beim Jugendamt Pinneberg, weil der mutmaßliche Täter nicht strafmündig ist. Das Amt will Gespräche führen mit allen und vor allem auch dafür sorgen, dass der 12-Jährige professionelle pädagogische Hilfe bekommt. Das hat eine Kreissprecherin der Zeitung bestätigt. Welche Konsequenzen auf den mutmaßlichen Täter warten, ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 12.03.2024 08:30 Uhr

Verweste Leiche bei Bad Oldesloe entdeckt

In Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) ist in einem Waldstück am Freitag eine stark verweste Leiche entdeckt worden. Das teilte die Polizei jetzt mit. Als Gewässerproben im Stadtteil Poggensee entnommen wurden, war ein kleines Zelt entdeckt worden. In dem Zelt wurde die Leiche dann gefunden. Noch ist völlig unklar, wer der oder die Tote ist. Auch die Ursache ist laut Polizei unklar. | NDR Schleswig-Holstein 12.03.2024 08:30 Uhr

Geklautes Ortsschild taucht bei Bürgermeister wieder auf

Im Kreis Pinneberg hat die Polizei nach eigenen Angaben im Februar sechs Anzeigen wegen geklauter Ortsschilder gezählt. In einem Fall hat ein Schild jedoch den Weg zur betroffenen Gemeinde zurückgefunden. Zum Beispiel in Seester. Bürgermeister Hermann Stieler (CDU) bekam Besuch von einem Vater, dessen Tochter das Schild von Freunden zum Geburtstag bekommen hatte. Inzwischen hängt das Ortsschild wieder. | NDR Schleswig-Holstein 12.03.2024 08:30 Uhr

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region.

