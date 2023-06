Stand: 23.06.2023 09:23 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Wege-Zweckverband Segeberg fehlen 20 Millionen Euro wegen IT-Problemen

In der Kasse des Segeberger Wege-Zweckverbands fehlen mehr als 20 Millionen Euro. Grund sind Probleme mit einer neuen Software. Deshalb kann der Verband seit Jahresbeginn keine Gebührenbescheide für die verschiedenen Abfallbehälter verschicken. Der Verband nach eigenen Angaben einen Kredit in Höhe von zehn Millionen Euro aufgenommen - auch um seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiterhin bezahlen zu können. Wer für die entstandenen Mehrkosten aufkommen wird, ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 23.06.2023 10:00 Uhr

Kommunaler Wärmeplan in Norderstedt geht voran

Die Stadtwerke in Norderstedt (Kreis Segeberg) arbeiten an einer kommunalen Wärmeplanung. Ziel ist es bald ressourcenschonende Wärme zu liefern. Eine Beraterfirma ermittelt zurzeit, wie hoch der Wärmeverbrauch pro Gebäude ist. Im April kommenden Jahres soll der Plan fertig sein. Seit 2021 sind alle Kommunen in Schleswig-Holstein zur Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung gesetzlich verpflichtet. | NDR Schleswig-Holstein 23.06.2023 08:30 Uhr

Siegt ernergieautarkes Tinyhouse aus Norderstedt bei Energisparmeister-Bundesentscheid?

Die Gemeinschaftsschule Ossenmoorpark aus Norderstedt (Kreis Segeberg) ist beim Bundesentscheid des Energiesparmeister-Wettbewerbs dabei. Am Freitagnachtmittag werden in Berlin die ersten drei Plätze verkündet. Die Schülerinnen und Schüler der Gemeinschaftsschule waren mit einem energieautarken Tinyhouse bereits Landessieger in Schleswig-Holstein. | NDR Schleswig-Holstein 23.06.2023 08:30 Uhr

Special Olympics World Games: Silbermedaille für Valentina Beck

Bei den Special Olympics World Games in Berlin hat Valentina Beck aus Norderstedt (Kreis Segeberg) am Donnerstag eine Medaille geholt. Im Ein-Kilometer-Zeitfahren hat sie auf ihrem Dreirad Silber gewonnen. Für den Wettkampf trainierte sie im Stadtpark in Norderstedt. Ihr Teamkollege Robin Schmidt von den Norderstedter Werkstätten tritt heute im Weitsprung-Finale an. Die Special Olympics gehen noch bis Sonntag. | NDR Schleswig-Holstein 23.06.2023 08:30 Uhr

Unwetter blieben im Süden Schleswig-Holsteins aus

Über weite Teile Deutschlands sind am Donnerstagabend und in der Nacht zu Freitag Unwetter gezogen. In Südholstein blieb das angesagte Unwetter dagegen aus. Laut Rettungsleistellen war die Nacht ruhig. Im Kreis Stormarn mussten die Feuerwehren zwar sechsmal ausrücken, allerdings nur zu kleineren Einsätzen, weil Wasser auf Straßen stand oder in Keller gelaufen war. In den Kreisen Pinneberg und Segeberg gab es keine Unwetter-Einsätze. | NDR Schleswig-Holstein 23.06.2023 08:30 Uhr

Zwei Verletzte bei Frontalzusammenstoß

Bei einem Unfall im Kreis Segeberg sind am Donnerstag zwei Menschen verletzt worden. Auf einer Landstraße zwischen Henstedt-Ulzburg und Alveslohe sind laut Polizei am späten Donnerstagabend zwei Autos frontal zusammengestoßen. Die beiden verletzten Fahrer wurden in Krankenhäuser nach Hamburg gebracht. Einer der beiden war nach Angaben der Polizei stark betrunken. | NDR Schleswig-Holstein 23.06.2023 06:30 Uhr

Brandbrief: Eltern bemängeln Lehrkräftemangel

In einem Brandbrief haben sich die Elternvertretungen von drei Stormarner Gemeinschaftsschulen an Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien (CDU) gewandt. Die Eltern bemängeln Unterrichtsausfall, den ständigen Einsatz neuer Vertretungslehrkräfte und die mangelhafte Inklusion von Kindern mit besonderen Bedürfnissen. Sie sehen die Schulausbildung ihrer Kinder gefährdet. Der Landeselternbeirat der Gemeinschaftsschulen, Thorsten Muschinski, sagte, sie seien seit vielen Jahren bekannt. Bildungsminsterin Karin Prien will sich heute zu dem Problem äußern. | NDR Schleswig-Holstein 23.06.2023 06:00 Uhr

