Stand: 06.12.2022 11:08 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Stutthof-Prozess: Plädoyer der Verteidigung

Vor dem Landgericht Itzehoe hält am Dienstag die Verteidigung im sogenannten Stutthof-Prozess ihr Plädoyer. Angeklagt ist die 97-jährige Irmgard F., die als Schreibkraft im Konzentrationslager Stutthof gearbeitet hat. Die Staatsanwältin hat eine Jugendstrafe von zwei Jahren auf Bewährung gefordert. Am Montag schlossen sich die Anwälte der Nebenklage mehrheitlich diesem Antrag an. Zwei Anwälte rügten allerdings die Dauer des vierjährigen Ermittlungsverfahrens. Die 97-Jährige erhält heute nach der Verteidigung die Möglichkeit für das letzte Wort. Bislang hat sie im Prozess geschwiegen. | NDR Schleswig-Holstein 06.12.2022 08:30 Uhr

Amerikanische Faulbrut bei Bienen in Bargteheide

Im Kreis Stormarn ist die Amerikanische Faulbrut aufgetreten. Wie das Veterinäramt mitteilte, ist das Bakterium bei einem Bienenstand in Bargteheide nachgewiesen worden. Die Bienen befinden sich aktuell zwar in Winterruhe, um eine Ausbreitung zu verhindern, ist dennoch ein Sperrbezirk mit einem Radius von einem Kilometer festgelegt worden. Imker dürfen ihre Bienenvölker aus diesem Bereich nicht woanders hinbringen. Und: die Bienenvölker müssen im Frühjahr, bevor die Bienen wieder aktiv werden, untersucht werden. Die Tierseuche ist für Bienenlarven tödlich und kann ganze Bienenvölker gefährden. Für Menschen ist die Krankheit nicht gefährlich. | NDR Schleswig-Holstein 06.12.2022 08:30 Uhr

Schüler schicken Geschenke nach Kiew

Von der Theodor-Heuss-Schule in Pinneberg macht sich am Dienstag ein Hilfstransport auf den Weg in die Ukraine. Die Schüler wollen damit ihre Freunde an der Partnerschule in Kiew unterstützen. Neben Kleidung und Nahrung sind auch Hunderte Weihnachtskartons dabei - vollgepackt mit Spielsachen und Süßigkeiten. Dem Aufruf die Kartons zu packen waren so viele gefolgt, dass neben den 800 Schülern der Partnerschule noch weitere Kinder in Kiew beschenkt werden können. Insgesamt ist es heute die fünfte große Hilfslieferung zur Partnerschule. | NDR Schleswig-Holstein 06.12.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Norderstedt

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Südholstein aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 06.12.2022 | 08:30 Uhr