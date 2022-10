Stand: 06.10.2022 12:05 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Streik der Piloten behindert Flugverkehr am Hamburger Flughafen

Bei der Fluggesellschaft Eurowings hat ein 24-stündiger Streik der Piloten begonnen. Am Hamburger Flughafen fallen nach Angaben des Airports 70 der knapp 100 Flüge aus, die am Donnerstag abheben oder landen sollten. Betroffen sind Verbindungen innerhalb Deutschlands sowie weitere innerhalb Europas. Einige der Flüge sollen am Freitag zum Ferienstart nachgeholt werden. Die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit hatte zu dem Streik aufgerufen. Ein Eurowings-Sprecher nennt den Streik unverhältnismäßig. | NDR Schleswig-Holstein 06.10.2022 08:30 Uhr

Kokslieferung per Taxi: Mehrjährige Haftstrafen für Angeklagte

Von Mai bis Dezember vergangenen Jahres wurden in und um Norderstedt (Kreis Segeberg) Drogen von zum Teil Minderjährigen im großen Stil verkauft. Das hat das Landgericht Kiel im sogenannten Koks Taxi Prozess als erwiesen angesehen. Der Bandenchef wurde am Mittwoch zu sechs Jahre Haft verurteilt. Strafmildernd habe sich das Geständnis aller Beteiligten ausgewirkt, erklärte Staatsanwalt Florian Müller Gabriel. Sein Stellvertreter und weitere Mitglieder der Gruppe erhielten ebenfalls Haftstrafen von drei Jahren und zehn Monaten. Am Donnerstag soll das Urteil gegen ein weiteres Mitglied der Bande fallen. | NDR Schleswig-Holstein 06.10.2022 08:30 Uhr

Kaltenkirchen: Brand in Teefabrik gelöscht

Am Mittwochabend mussten rund 100 Feuerwehrleute zur Rudolf-Diesel-Straße in Kaltenkirchen (Kreis Segeberg) ausrücken. Nach ersten Erkenntnissen der Feuerwehr hatte eine Produktionsmaschine in einer Teefabrik durch einen technischen Defekt Feuer gefangen. Die Flammen griffen auf die Lagerhalle und das Dach über. Die Löscharbeiten dauerten vier Stunden an. Es sei ein Schaden von einer halben Millionen Euro entstanden, so der Einsatzleiter am Abend. | NDR Schleswig-Holstein 06.10.2022 08:30 Uhr

