Letzte Zeugin im Stutthof-Prozess

Am Vormittag wird der sogenannte Stutthof-Prozess gegen die 97-jährige ehemalige KZ-Sekretärin Irmgard F. fortgesetzt. Die Angeklagte lebt in einem Seniorenheim in Quickborn (Kreis Pinneberg). Im Verfahren wird heute die letzte Opfer-Zeugin angehört, die Australierin Risa Silbert. Sie war 15 Jahre alt, als sie nach Stutthof gebracht wurde - dort hat sie ihre Mutter verloren. Der 97-Jährigen Irmgard F. wird Beihilfe zum Mord in mehr als 11.000 Fällen vorgeworfen. | NDR Schleswig-Holstein 30.08.2022 08:30 Uhr

9-Euro-Ticket: Bilanz Südholstein

Bis morgen gilt das 9-Euro-Ticket. Schon jetzt zieht der Hamburger Verkehrsverbund (HVV) eine positive Bilanz. Der HVV reicht mit seinem U- und S-Bahn-Netz in viele Teile Südholsteins. Die Zahl der Fahrgäste, die mit dem HVV unterwegs waren, lag im Sommer im Vergleich zu 2019 erstmals wieder auf einem Vor-Corona-Niveau. Der dazugehörige Verkehrsverbund Hamburg-Holstein (VHH), der in Südholstein für die meisten Buslinien zuständig ist, schließt sich der positiven Bilanz an. | NDR Schleswig-Holstein 30.08.2022 08:30 Uhr

Keine Geburtshilfe mehr in der Paracelsus-Klinik

Demnächst wird es in der Paracelsus-Klinik in Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) keine Geburtshilfe mehr geben. Nach Angaben der Klinik soll das Angebot zunächst deutlich reduziert und dann komplett eingestellt werden. Als Grund nannte die Klinikleitung die geplanten neuen Rahmenbedienungen vom Bund für Geburtenstationen, demnach sind mehr Personal und zusätzliche Spezialisten erforderlich. Die Versorgung durch andere Kliniken sei aber gewährleistet. | NDR Schleswig-Holstein 30.08.2022 08:30 Uhr

Unfall mit zwei Verletzten in Henstedt-Ulzburg

Bei einem Verkehrsunfall in Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) sind am frühen Abend zwei Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei stießen in Höhe der Kreuzung Dammstücken / Norderstedter Straße zwei Autos und ein Traktor zusammen. Eine 36 Jahre alte Frau und ein 50 Jahre alter Mann wurden verletzt. Der Mann kam mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus. Die genaue Ursache für den Unfall wird noch untersucht. | NDR Schleswig-Holstein 30.08.2022 07:30 Uhr

Verkehrsunfall sorgt für Vollsperrung der A23

Auf der Autobahn 23 sind am späten Nachmittag vier Autos ineinander gefahren. Nach Angaben der Rettungsleitstelle West wurden dabei vier Menschen verletzt. Die Autobahn war in Richtung Norden zwischen Tornesch und Elmshorn (beide Kreis Pinneberg) für knapp zwei Stunden gesperrt. Die Unfallursache und die Schadenshöhe sind noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 30.08.2022 08:00 Uhr

Elterntaxis werden im Kreis Pinneberg zu einem Problem

Viele Schulen und Kitas im Kreis Pinneberg sehen in den sogenannten Elterntaxis eine große Gefahr für ihre Kinder. Die Metropolregion Hamburg hat rund 150 Einrichtungen im Kreis Pinneberg und Hamburg befragt. Demnach gaben fast die Hälfte der teilnehmenden Einrichtungen an, dass es durch die Elterntaxis zu "ständigen oder regelmäßigen Gefährdungen von Kindern auf Geh- oder Radwegen" kommt. Gründe dafür sieht Jens Leven, Mitglied des Projektteams, in den Wegen zu den Einrichtungen: "In der Verkehrsplanung haben wir es in den letzten Jahren auch nicht immer richtig gut gemacht, an die Bedürfnisse der Kinder zu denken. Jetzt ist es ein bisschen die Zeit, das punktuell eben auch so zu korrigieren, dass selbstaktive Mobilität eben auch wieder möglich wird." | NDR Schleswig-Holstein 29.08.2022 16:30 Uhr

Gemeinde Hasenkrug muss Zuschuss nicht zurückzahlen

Im Streit um falsch vergebene Zuschüsse für den Kauf von Feuerwehrfahrzeugen hat die Gemeinde Hasenkrug (Kreis Segeberg) Unterstützung vom Oberverwaltungsgericht (OVG) bekommen. Laut einer Entscheidung des OVGs in Schleswig muss die Gemeinde einen Zuschuss in Höhe von 48.000 Euro nicht an den Kreis zurückzahlen. Als Begründung heißt es, dass der Kreis Segeberg bei der Rückforderung der Zuschüsse nicht die Verhältnismäßigkeit geprüft habe. Man hätte zum Beispiel die Finanzkraft der Gemeinde berücksichtigen müssen. | NDR Schleswig-Holstein 29.08.2022 16:30 Uhr

S-Bahn überrollt Fahrrad

Eine S-Bahn in Thesdorf (Kreis Pinneberg) hat laut Polizei am Sonntagabend ein auf die Gleise geworfenes Fahrrad überfahren. Verletzte gebe es keine. Der Zugführer habe noch versucht, vor dem Rad zum Stehen zu kommen - allerdings ohne Erfolg. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen gefährlichem Eingriff in den Bahnverkehr. | NDR Schleswig-Holstein 29.08.2022 16:30 Uhr

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Südholstein aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

