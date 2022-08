Stand: 15.08.2022 11:56 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Schulstart in SH: Polizei bittet Autofahrer um erhöhte Aufmerksamkeit

Die Ferien sind vorbei. Zwar starten die meisten Neulinge an den Grundschulen erst am Mittwoch, aber Autofahrende sollten schon jetzt aufmerksamer sein. Kinder können Geschwindigkeiten und Entfernungen schlechter einschätzen, mahnt die Polizei. Besondere Vorsicht ist an Bushaltestellen und Schulen gefragt. Um den Schulweg sicherer zu gestalten, sollten Eltern morgens Zeitdruck und Hektik vermeiden. Mit gut sichtbarer Kleidung und Reflektorstreifen werden jüngere Verkehrsteilnehmende besser wahrgenommen. Außerdem sollten Eltern ihre Kinder ruhig einige hundert Meter zu Fuß zur Schule gehen lassen. Eltern-Taxi-Staus fallen dann weg und die Kinder lernen, sich im Straßenverkehr zu bewegen. | NDR Schleswig-Holstein 15.08.2022 08:30 Uhr

Koks-Taxi: Mehrere Angeklagte vor Gericht

In Norderstedt und Umgebung im Kreis Segeberg sollen fünf Männer ein sogenanntes Koks-Taxi betrieben haben. Von heute an stehen sie deshalb vor dem Landgericht in Kiel. Die Staatsanwaltschaft wirft den Angeklagten zwischen 26 und 55 Jahren bandenmäßigen Handel mit Betäubungsmitteln vor. Zwischen Mai und Dezember vergangenen Jahres sollen die Männer laut den Ermittlern monatlich rund 90.000 Euro umgesetzt haben. Ihre Kunden sollen sie mit Marihuana, Kokain und anderen Drogen beliefert haben. Ende September könnte das Urteil fallen. | NDR Schleswig-Holstein 15.08.2022 08:30 Uhr

Positives Fazit nach Waldbrand-Großübung im Segeberger Forst

Nach Angaben des Kreisfeuerwehrverbands waren etwa 1.000 Kräfte von Bundeswehr, Technischem Hilfswerk (THW), Deutschem Roten Kreuz (DRK), Landesforsten und Feuerwehren am Sonnabend in eine Waldbrand-Großübung im Segeberger Forst eingebunden. Das meiste habe laut Einsatzleiter gut funktioniert. Nach einer ersten Auswertung gab es Kritik wegen Funkproblemen und der Wasserversorgung. Diese Punkte sollen in den kommenden Tagen aufgearbeitet werden. | NDR Schleswig-Holstein 15.08.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Norderstedt

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Südholstein aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 15.08.2022 | 08:30 Uhr