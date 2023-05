Stand: 10.05.2023 08:54 Uhr Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Lübecks Bürgermeister kassiert Rüge vom Hauptausschuss

Der Hauptausschuss der Hansestadt Lübeck hat Bürgermeister Jan Lindenau (SPD) eine Rüge erteilt. Die Bürgerschaft hatte einen entsprechenden Antrag gegen ihn gestellt, weil Lindenau über Details der geplanten Schließung der Senioreneinrichtung Heiligen-Geist-Hospital gelogen haben soll. Wichtig: Bei der Rüge geht es konkret nicht um den Vorwurf der Lüge. Darauf reagierte Lindenau erleichtert. Er werde gegen diese abgeschwächte Rüge nicht vorgehen, sagte er NDR Schleswig-Holstein. Er will weiterhin den Fraktionen mit aller Offenheit für Gespräche zur Verfügung stehen. | NDR Schleswig-Holstein 10.05.2023 08:30 Uhr

Streich löst Polizeieinsatz in Lübeck aus

Über eine Taxi-App hatten bislang unbekannte Täter Infos über eine angebliche Bedrohung in der Willy-Brandt-Schule in Lübeck-Schlutup geschickt. Ein Taxifahrer informierte daraufhin die Polizei. Die Einsatzkräfte konnten sehr schnell Entwarnung geben - sie haben keine Waffen oder andere gefährliche Gegenstände gefunden. Der Unterricht ging danach für die Schülerinnen und Schüler weiter. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen. Ähnliche Fälle hatte es auch schon in anderen deutschen Städten gegeben. | NDR Schleswig-Holstein 10.05.2023 08:30 Uhr

