Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Polizei warnt vor betrügerischen Schockanrufen

In Lübeck und im Kreis Ostholstein warnt die Polizei vor sogenannten Schockanrufen. Dabei wird den Opfern erklärt, dass ein Familienmitglied einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe. Damit der Angehörige nicht ins Gefängnis müsse, soll eine hohe Kaution gezahlt werden. Die Betrüger geben sich dabei als Polizist oder als Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft aus. Die Ziele solcher Anrufe sind vor allem ältere Menschen. Insgesamt wurden bei der Polizei allein am Montag acht Fälle aus Lübeck und Stockelsdorf gemeldet. Auf die Masche reingefallen ist allerdings keiner der Angerufenen. | NDR Schleswig-Holstein 17.01.2023 08:30 Uhr

Marien-Krankenhaus wird mutmaßlich vom UKSH übernommen

Das finanziell angeschlagene Marien-Krankenhaus in Lübeck soll offenbar vom UKSH übernommen werden. Kritik kommt jetzt von den etwa 40 Belegärzten. Sie fühlen sich von den Plänen überrumpelt und halten es für fatal, dass das Marienkrankenhaus im Sommer womöglich von der Altstadt auf das UKSH-Gelände am Lübecker Südrand umziehen soll. Die Belegärzte sind dort nicht angestellt, haben ihre Praxen aber in der Nähe und können ihre Patienten in der Klinik behandeln. Ein Umzug von den niedergelassenen Standorten mache mit Blick auf Erreichbarkeit und rasche Hilfe überhaupt keinen Sinn, kritisieren die Belegärzte in einer schriftlichen Stellungnahme. UKSH und Marienkrankenhaus wollen sich offiziell noch nicht äußern. Für Donnerstag ist aber eine Mitarbeiter-Versammlung geplant. | NDR Schleswig-Holstein 17.01.2023 08:30 Uhr

VfL Lübeck-Schwartau und HSG Ostsee Neustadt Grömitz kooperieren

Der Handball Zweitligist VfL Lübeck-Schwartau und die HSG Ostsee Neustadt Grömitz bauen ihre Zusammenarbeit weiter aus. Nach Mattis Potratz und Nadav Cohen wird auch Lennart Leitz vorübergehend für den Drittligisten auf Torejagd gehen. VfL Schwartau-Lübeck Trainer David Röhrig sagte: "Seit diesem Sommer kooperieren wir mit der HSG Ostsee, das bedeutet, dass wir eine Reihe von jungen talentierten Spielern haben, die bei uns in Lübeck unter Vertrag stehen, die aber bei der HSG Ostsee in erster Linie spielen." | NDR Schleswig-Holstein 17.01.2023 08:30 Uhr

