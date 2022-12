Stand: 29.12.2022 09:46 Uhr Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Heiligenhafen: Brand durch Feuerwerkskörper

Ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in Heiligenhafen (Kreis Ostholstein) hat am Mittwochabend auch den Kampfmittelräumdienst auf den Plan gerufen. Grund: In der betroffenen Wohnung im Wildkoppelweg hatte der Bewohner Pyrotechnik, Böller und Raketen gelagert, die immer wieder explodierten. Die Feuerwehr musste ihren ersten Löschversuch zwischenzeitlich unterbrechen. Mehrere Rettungswagen und die gesamte Feuerwehr von Heiligenhafen waren im Einsatz. Die Lösch- und Aufräumarbeiten dauerten etwa vier Stunden. Der 25-jährige Bewohner wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Seine Wohnung ist vorerst nicht mehr bewohnbar, die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. | NDR Schleswig-Holstein 29.12.2022 08:30

Spaziergänger stürzt ins Wasser und stirbt

Im Lübecker Klughafen an der Kanalstraße ist ein Spaziergänger ins Wasser gestürzt und ums Leben gekommen. Die Feuerwehr hatte ihn in der Nacht zu Mittwoch aus dem wenige Grad kalten Wasser gezogen. Ein Wiederbelebungsversuch blieb erfolglos. Wieso der Mann ins Wasser fiel, ist unklar. Die Polizei spricht von einem tragischen Unfall. | NDR Schleswig-Holstein 29.12.2022 08:30

Immer mehr Obdachlose in Lübeck

In Lübeck wächst offenbar die Zahl der Obdachlosen. Laut der Obdachlosenhilfe sind es vor allem immer mehr Frauen. Mit ihrem sogenannten Herzenswärmebus versorgen die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer Menschen auf der Straße. Aktuell fehlt es ihnen insbesondere an Schlafsäcken, erklärt Jan Rühmling von der Obdachlosenhilfe. 200 Schlafsäcke werden dringend benötigt, gerade einmal 30 haben die Helfer noch. Die Lübecker Obdachlosenhilfe hat aber auch mit weiteren Problemen zu kämpfen, so etwa mit gestiegenen Kosten. "Wir liegen mittlerweile bei über 20.000 Euro Kosten im Jahr und arbeiten alle durchweg ehrenamtlich. Dem sehe ich mit Sorge entgegen", so Rühmling. Auch zusätzliche Ehrenamtliche werden gebraucht. | NDR Schleswig-Holstein 29.12.2022 08:30

