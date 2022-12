Stand: 21.12.2022 10:18 Uhr Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Geesthacht sucht verstärkt nach Mitschnackern

Seit einer Woche gehen bei der Polizei in Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) gehäuft Anzeigen ein, dass in der Stadt angeblich ein oder mehrere Mitschnacker unterwegs sind. Dabei werden Tatverdächtige und Fahrzeuge ganz unterschiedlich beschrieben, berichtet Polizeisprecherin Jacqueline Fischer: "Wir nehmen jeden Hinweis ernst und gehen diesem auch nach." Die Streifentätigkeit im Bereich von Grundschulen sei erhöht worden, sagte Fischer weiter. Jeder der Informationen hat, der etwas zur Aufklärung der Fälle beitragen kann möge diese bitte direkt an die Polizei weitergeben. In Notfällen darf dafür auch die 110 gewählt werden. Die Polizei rät jedoch davon ab Videos und Bilder in sozialen Medien hochzuladen sondern bittet sie direkt an die Beamten zu übergeben. Wer Bilder online stellt kann sich strafbar machen. Kinder in Geesthacht und andernorts sollten auf jeden Fall vorsichtig sein, betont die Polizeisprecherin: "Niemals soll das Kind mit Fremden mitgehen. Und wenn irgendetwas passiert, was das Kind nicht möchte, soll es ganz laut "Nein!" schreien." | NDR Schleswig-Holstein 21.12.2022 08:30 Uhr

Erneuter Brand in der Ameos-Klinik in Heiligenhafen

Im Ostholsteinischen Heiligenhafen hat es erneut in der Ameos-Klinik gebrannt. Am Dienstagabend brannten im Keller Wäschesäcke. Erst in der Nacht von Montag auf Dienstag wurde von unbekannten Tätern in einer Personalunterkunft eine Toilettenpapierrolle angezündet. Die Kriminalpolizei ermittelt. | NDR Schleswig-Holstein 21.12.2022 08:30 Uhr

Keine Sperrung der Bahnstrecke zwischen Plön und Ascheberg

Eigentlich wollte die Bahn auf der Strecke von Lübeck nach Kiel in den kommenden Nächten den Abschnitt zwischen Plön und Ascheberg im Kreis Plön sperren. Die Sperrung wurde von der Bahn jedoch zurückgenommen. Reisende müssen in der Zeit doch nicht auf Busse umsteigen. | NDR Schleswig-Holstein 21.12.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Lübeck

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region - rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 21.12.2022 | 08:30 Uhr