Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Energiesparen: Weniger Weihnachtsbeleuchtung und Einsatz von LED-Leuchten

Laut Lübeck und Travemünde Marketing wird in der Weihnachtszeit die Innenstadt nur in den Abendstunden während der Öffnungszeiten und mit stromsparender LED-Technik beleuchtet werden. Bekannte Gebäude wie das Holstentor, das Burgtor, der Dom oder die Katharinenkirche bleiben weiter dunkel. In Eutin wird es neben der Weihnachtsbeleuchtung ab Ende November auch einen 1,5 Kilometer langen Rundgang mit angestrahlten Objekten geben. Auch hier setzt die Stadt auf energiesparende LED-Leuchten. Auch in Geesthacht und Ratzeburg soll die Weihnachtsbeleuchtung zeitlich begrenzt werden. In Mölln wird die Hauptstraße nur mit der Hälfte der Lichter dekoriert. | NDR Schleswig-Holstein 06.10.2022 08:30 Uhr

Lübeck: Ende der Sommerregelung sorgt für mehr Parkplätze

Für Anwohner und Besucher der Hansestadt stehen in der Straße An der Obertrave beim Holstentor ab Montag wieder mehr Parkplätze zur Verfügung. Es endet die Sommerregelung für Restaurants, die diesen Bereich für ihre Außengastronomie nutzen dürfen. In Travemünde bleibt die saisonale Fußgängerzone in der Vorderreihe noch bis Ende des Monats bestehen. Dann dürfen dort wieder Autos fahren. | NDR Schleswig-Holstein 06.10.2022 08:30 Uhr

