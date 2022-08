Stand: 30.08.2022 11:44 Uhr Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Vorerst letzter Zug über Fehmarnsund-Brücke

1963 rollte der erste Zug über die Fehmarnsund-Brücke nach Fehmarn (Kreis Ostholstein) - heute Abend wird das voraussichtlich zum letzten Mal passieren. Denn die Bahn stellt den Zugverkehr auf die Insel vorerst ein. Grund ist der Bau der festen Fehmarnbeltquerung und die damit verbundenen Arbeiten auch an der Bahntrasse im Hinterland. Zwischen Lübeck und Fehmarn rollen ab morgen Doppeldecker-Busse - und zwar voraussichtlich bis 2029. In dem Jahr sollen der Belt-Tunnel nach Dänemark und auch der kürzere Sund-Tunnel zwischen dem Festland und Fehmarn fertiggestellt werden. Die Bahn will bis dahin die Strecke zweigleisig ausbauen und elektrifizieren. | NDR Schleswig-Holstein 30.08.2022 07:00 Uhr

Motorradfahrer nach Unfall schwer verletzt

Ein Motorradfahrer hat sich bei einem Unfall in Sirksfelde (Kreis Herzogtum Lauenburg) schwere Verletzungen zugezogen. Nach Angaben eines Polizeisprechers ist der Mann aus unbekannter Ursache gestern Nachmittag in einer Kurve in einen Graben gefahren. Weitere Beteiligte an dem Unfall habe es nicht gegeben. Die Polizei ermittelt jetzt. | NDR Schleswig-Holstein 30.08.2022 08:30 Uhr

Unfall mit E-Bikes in Eutin

Auf der Eutiner Seepromenade (Kreis Ostholstein) wurden Sonnabend bei einem Unfall mit zwei E-Bikes zwei Frauen leicht verletzt. Nach Angaben der Polizei geriet beim Überholen eine von ihnen ins Straucheln und stürzte gegen eine andere Fahrerin. Die Polizei ermittelt jetzt wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung. | NDR Schleswig-Holstein 30.08.2022 08:30 Uhr

Blaualgen in Möllner Luisenbad

Das Kreisgesundheitsamt hat im Schulsee am Luisenbad in Mölln (Kreis Herzogtum Lauenburg) erneut Blaualgen entdeckt. Das Freibad musste am Wochenende deshalb wieder geschlossen werden, teilt die Stadt Mölln mit. Die giftigen Bakterien befänden sich vor allem in ufernahen Bereichen. Ein bedenkenloses Baden wäre so nicht möglich gewesen. Die Stadtverwaltung werde zeitnah darüber informieren, wann das Luisenbad wieder öffnet. | NDR Schleswig-Holstein 30.08.2022 08:30 Uhr

Neue Spielzeit des Theaters Lübeck hat begonnen

Neben den zahlreichen Sinfonieorchestern, Premieren und Wiederaufnahmen von Opern und Theaterklassikern gibt es auch etwas Neues in der neuen Spielzeit des Theater Lübeck. So gibt es ein neues Format, mit dem sowohl im Theater, als auch im Stadtraum ein umfangreiches Programm stattfindet. Der Name: Jung plus X. Das Programm wurde am Montag vom Projektleiter Knut Winkmann vorgestellt: "Wir haben Workshops, wir haben Einführungen, machen Führungen - alles Dinge, um Menschen Theater näherzubringen und gerade in Coronazeiten umso wichtiger." | NDR Schleswig-Holstein 29.08.2022 16:30 Uhr

Neue Covid-Studie der Uni Lübeck gestartet

Wie viele Menschen in Schleswig-Holstein haben noch keine Antikörper gegen das Coronavirus? Dies möchte eine neue Covid-Studie der Universität Lübeck herausfinden, um das Risiko für Erkrankungen bei einer nächsten Infektionswelle abschätzen zu können. Konkret wird bei den Teilnehmern der Studie die Menge der Antikörper im Blut festgestellt. Daran wollen die Forscher den Anteil der Bevölkerung ermitteln, die noch gar keine Immunabwehr hat. Etwa 9.000 Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner zwischen 18 und 85 Jahren werden per Zufallsprinzip angeschrieben und zur Teilnahme eingeladen. Das Ergebnis der Studie könnte Einfluss auf künftige Pandemiemaßnahmen haben, erklärt die Uni Lübeck. | NDR Schleswig-Holstein 29.08.2022 16:30 Uhr

Flughafen Lübeck will Kompetenzen in Flugsicherheit und Naturschutz bündeln

Das Umweltministerium und der Flughafen Lübeck haben sich darauf verständigt, wie sie die Flächen rund um den Flughafen behandeln wollen. Ziel ist es, Flugsicherheit und Naturschutz zukünftig unter einen Hut zu bringen. Flugsicherheit erfordere Hindernisfreiheit und hieße konkret: Rückschnitt von Gehölzen, heißt es aus Blankensee. Allerdings sind weite Teile der Flächen um den Flughafen, gut 80 Hektar, wie etwa die "Grönauer Heide", Naturschutzgebiet. Dabei werde nur so viel Gehölz reduziert, wie für die Pflege und den Erhalt der Biotope erforderlich, teilten die Flughafengesellschaft und das Umweltministerium mit. | NDR Schleswig-Holstein 29.08.2022 16:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Lübeck

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region - rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 30.08.2022 | 08:30 Uhr