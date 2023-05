Stand: 11.05.2023 09:49 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Nach Brand in Mehrfamilienhaus: Schweigeminute in Flensburg

Nach dem Großbrand in der Flensburger Nordstadt am vergangenen Donnerstag wird heute Nachmittag der Opfer gedacht. Zum Zeitpunkt des ersten Notrufs um 16:46 Uhr sollen die Glocken von 13 Kirchen im Stadtgebiet läuten. Danach ist eine Schweigeminute geplant, gleichzeitig gibt es in der Kirchengemeinde St. Petri eine Andacht. Bei dem Feuer starben ein vierjähriger Junge und seine 70 Jahre alte Großmutter. In dem Gebäude lebten 43 Menschen, neun von ihnen wurden bei dem Brand verletzt. Zur Brandursache gibt es bislang keine abschließenden Aussagen. Dass das Feuer von außen gelegt wurde, wird weiterhin ausgeschlossen. Die Bewohner des Hauses wurden nach dem Feuer anderweitig untergebracht. | NDR Schleswig-Holstein 11.05.2023 8:30 Uhr

Mieterverein Flensburg fordert den Neubau günstiger Mietwohnungen

Der Mieterverein Flensburg fordert den Neubau günstiger Mietwohnungen. Hintergrund ist die Ankündigung des Selbsthilfe-Bauvereins SBV, sich künftig vor allem auf die Modernisierung der Bestandswohnungen zu konzentrieren. Laut Mieterverein fehlen in Flensburg tausende Wohnungen für Alleinerziehende, Rentner und auch Fachkräfte. Außerdem würden in den nächsten fünf Jahren wegen der auslaufenden Mietpreisbindung noch weniger bezahlbare Wohnungen zur Verfügung stehen, hieß es. SBV-Vorstandchef Jürgen Möller sieht dagegen keinen gravierenden Wohnungsmangel in Flensburg. Die Zurückhaltung beim Thema Neubau begründet die Genossenschaft zusätzlich mit den derzeit unkalkulierbaren Baukosten. Der SBV ist mit seinen rund 7500 Wohnungen der größte Vermieter in der Stadt. | NDR Schleswig-Holstein 11.05.2023 8:30 Uhr

Freibadsaison geht wieder los

Die Temperaturen steigen, der Sommer naht und damit auch die Möglichkeiten im Land, Freibäder zu besuchen. Ab Freitag kann zum Beispiel wieder in den Freibädern in Süderlügum im Kreis Nordfriesland und in Süderbrarup im Kreis Schleswig-Flensburg geschwommen werden. Das Freizeitbad Tarp öffnet am Sonntag die Türen für Besucher. Der Eintritt ist an diesem Tag frei. Aufgeheizt wird das acht Grad kalte Wasser am Anfang durch Sonneneinstrahlung, später durch Fernwärme. Das Freizeitbad hat montags Ruhetag und ist von Dienstag bis Sonntag geöffnet. Die Eintrittspreise bleiben wie in den vergangenen Jahren gleich. Die Saison geht bis zum 10. September. | NDR Schleswig-Holstein 11.05.2023 8:30 Uhr

