Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Handball-WM: Flensburgs Mensah Larsen positiv auf Corona getestet

Handballprofi Mads Mensah Larsen von der SG Flensburg-Handewitt ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der 31-jährige Däne ist vorerst in Isolation und verpasst daher möglicherweise den WM-Auftakt seiner Nationalmannschaft am Freitag im schwedischen Malmö gegen Belgien. Weitere Tests sollen endgültig klären, ob er dabei sein kann oder nicht. Er fühle sich gänzlich gesund, wurde Mensah in einer Verbandsmitteilung zitiert. | NDR Schleswig-Holstein 10.01.2023 15:45 Uhr

Nordfriesland hat die meisten E-Autos in SH

Die Gemeinde Reußenköge bei Bredstedt hat den mit Abstand höchsten Anteil an Autos mit Elektroantrieb. Nach der aktuellen Auswertung des Kraftfahrtbundesamtes sind es rund 55 Prozent. Auf den vorderen Plätzen liegen außerdem Sprakebüll mit 19 Prozent und Ellhöft mit 15 Prozent (alle Kreis Nordfriesland). Nordfriesland als Kreis hat mit 3,8 Prozent Elektroautos den höchsten Anteil in Schleswig-Holstein, Flensburg liegt bei 3,5 Prozent, der Kreis Schleswig-Flensburg bei 3 Prozent. In der Statistik werden auch Hybride und Firmenfahrzeuge mitgezählt. Reine Batteriefahrzeuge machen davon jeweils etwas mehr als die Hälfte aus. Alle genannten Werte bewegen sich bundesweit im Mittelfeld. | NDR Schleswig-Holstein 10.01.2023 08:30 Uhr

Bundespolizei fasst mehrfach gesuchten Mann in Flensburg

Bei einer Kontrolle in Harrislee hat die Bundespolizei einen mit zehn Fahndungen gesuchten Mann gestellt. Der 33-jährige Syrer mit abgelaufener Aufenthaltserlaubnis war zuvor bei der Einreise nach Dänemark abgewiesen worden. Vorgeworfen wird ihm Fahren ohne Fahrerlaubnis in sechs Fällen, Urkundenfälschung in zwei Fällen, das Einschleusen von Ausländern und ein Verstoß gegen das Asylgesetz. Gegen eine Zahlung von 2.400 Euro konnte er zwei Haftbefehle abwenden. Er muss sich später in Strafverfahren verantworten. | NDR Schleswig-Holstein 10.01.2023 08:30 Uhr

Nerzfarmen beginnen wieder Zucht in Dänemark

In Dänemark nehmen in den kommenden Tagen die ersten Nerzfarmen wieder den Betrieb auf. Mit dem neuen Jahr ist die Haltung der Tiere nicht mehr verboten. Vor zwei Jahren hatte die Regierung die Keulung sämtlicher Bestände von mehr als 15 Millionen Nerzen angeordnet, weil sich im Umfeld der Farmen in Nordjütland Mutationen des Coronavirus verbreiteten. Nun wollen zunächst zwei Farmen in Nordjütland wieder mit der Zucht beginnen. Im Spätsommer könnte ein Betrieb im süddänischen Ribe einen Teil der Jungtiere zur Pelzgewinnung übernehmen, sagt die Sprecherin des Nerzhalter-Verbandes Louise Simonsen - all das in geringerem Umfang als bisher und bei strengen Schutzmaßnahmen, so die Sprecherin. | NDR Schleswig-Holstein 10.01.2023 08:30 Uhr

Flensburg: Oberbürgermeister Fabian Geyer vereidigt

In Flensburg ist der neue Oberbürgermeister Fabian Geyer (parteilos) am Montag vereidigt worden. Offiziell wird der 53-Jährige seinen Posten am 15. Januar antreten. Geyer löst die bisherige Amtsinhaberin Simone Lange von der SPD nach sechs Jahren ab. Der Jurist hatte sich in der Stichwahl durchgesetzt. Fabian Geyer sagte, er habe deshalb in den letzten Wochen viele Gespräche im Rathaus geführt. Die größte Erwartungshaltung habe er dabei an sich selbst. Ihm sei außerdem wichtig, mit allen Parteien zusammenarbeiten zu können, so Geyer, der zuvor Geschäftsführer der Arbeitgeberverbands Flensburg-Schleswig-Eckernförde war. | NDR Schleswig-Holstein 10.01.2023 06:00 Uhr

Raubüberfall auf Kiosk in Flensburg

Nach einem bewaffneten Raubüberfall auf einen Kiosk am Flensburger Hafermarkt sucht die Polizei Zeugen. Am Sonnabend gegen 22.10 Uhr hatte ein Unbekannter mit einem schwarzen Fischerhut und einer schwarzen OP-Maske Bargeld erbeutet. Insbesondere hoffen die Ermittler, dass ein Kunde, der kurz zuvor den Raum verlassen hatte und Wartende an einer Bushaltestelle etwas mitbekommen haben. | NDR Schleswig-Holstein 09.01.2023 16:30 Uhr

