Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Stand: 06.12.2022 10:26 Uhr

Krankenhäuser in Flensburg und Nordfriesland in wirtschaftlicher Not

Nachdem das Diako Krankenhaus in Flensburg kürzlich ein Sanierungsverfahren begonnen hat, berichtet auch das Klinikum Nordfriesland mit Standorten in Husum, Niebüll und Wyk von hohen Defiziten. Das bestätigt Geschäftsführer Stephan Unger. Der Kreis unterstütze das Krankenhaus mit acht bis zwölf Millionen Euro pro Jahr. Die Geschäftsleitung des St. Franziskus-Hospitals der Malteser in Flensburg spricht ebenfalls von einer desaströsen Entwicklung und einer "existenzgefährdenden Situation". Das Klinikum fordert mehr Geld vom Bund, und zwar sofort, und anschließend eine Krankenhausreform. Als einziges Krankenhaus in Schleswig-Holstein plant das Helios-Klinikum in Schleswig nach eigenen Angaben ohne Defizit und bezeichnet die eigene Lage als solide. Die Helios Unternehmensgruppe ermögliche es, für eine moderne Ausstattung zu sorgen, teilte eine Sprecherin mit. | NDR Schleswig-Holstein 06.12.2022 08:30 Uhr

Bischof kommt als Nikolaus nach Flensburg

In Flensburg wird am Dienstag Bischof Gothart Magaard als Nikolaus verkleidet Geschenktüten und Segen an Kinder verteilen. Um kurz vor 16 Uhr soll ein Schlepper mit dem Bischof an Bord am Museumshafen anlegen. | NDR Schleswig-Holstein 06.12.2022 08:30 Uhr

Flüchtlinge ziehen aus der Fördehalle in Containerbau um

In den neu geschaffenen Containerbau beim Flensburger Stadion sind am Montag die ersten Flüchtlinge aus der Ukraine eingezogen. Die neue Unterkunft bietet Platz für 200 Geflüchtete, die ersten 70 sind am Montag aus der Fördehalle umgezogen. Dort wohnten sie mit Gittern und Planen voneinander getrennt. Von den etwa 1.000 Geflüchteten aus der Ukraine in Flensburg leben nun etwa 400 in den städtischen Unterkünften. Björn Staupendahl von der Stadt Flensburg sagte zu der neuen Unterkunft: "Das ist natürlich eine Übergangslösung. Wir hoffen natürlich, dass möglichst viele Menschen trotz der angespannten Wohnungslage auch eigenen Wohnraum finden." | NDR Schleswig-Holstein 05.12.2022 16:30 Uhr

Das Studio Flensburg liefert werktags um 8:30 Uhr und 16:30 Uhr Nachrichten für die Region - von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden.

