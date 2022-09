Stand: 21.09.2022 10:42 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Flensburger Firma erhält Förderung vom Land

Die Firma Offtec bietet unter anderem Schulungen für Personal aus der Windenergie und der maritimen Branche an. Das Land fördert das Unternehmen nun mit knapp 500.000 Euro über den Zeitraum von zweieinhalb Jahren. Hintergrund ist ein Förderprogramm des Landes, welches ausgewählte Unternehmen unterstützt, qualifizierte Fachkräfte zu bekommen. Außerdem erhalten die Ärztekammer in Bad Segeberg und die Innung der Schornsteinfeger in Neumünster die Förderung vom Land. | NDR Schleswig-Holstein 21.09.2022 08:30 Uhr

Arbeitsgruppe "Harrislee-Bahnhof" lädt zu Vortrags-Veranstaltung ein

Die deutsch-dänische Arbeitsgruppe "Harrislee-Bahnhof" lädt zusammen mit der Gemeinde Harrislee zu einer Vortrags-Veranstaltung am Donnerstagabend ein. Bei dem Vortrag geht es um das Gedenken an die Transporte dänischer Gefangener aus dem Internierungslager Fröslee in deutsche Konzentrationslager. Bei dem Vortrag geht es auch um die Rolle der Landeskirche im Dritten Reich, sagt die Sprecherin der Arbeitsgruppe "Harrislee Bahnhof", Anke Spoorendonk, ehemalige Ministerin für Justiz, Kultur und Europa. Viele Pastoren seien selbst Nazis gewesen, Selbstkritik und Aufarbeitung habe es viel zu spät gegeben. | NDR Schleswig-Holstein 21.09.2022 08:30 Uhr

Corona-Update für die Region

Laut den aktuellen Daten der Landesmeldestelle (Stand: 20.09.) hat die Stadt Flensburg eine Sieben-Tage-Inzidenz von 267,8. Der Kreis Nordfriesland meldet eine Inzidenz von 234,5, Schleswig-Flensburg einen Wert von 255,2. Die landesweite Inzidenz liegt bei 250,8. | NDR Schleswig-Holstein 21.09.2022 08:30 Uhr

