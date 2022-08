Stand: 23.08.2022 09:08 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Tarp: Spendensammlung für den Waldkindergarten nach Brand

Für den Waldkindergarten in Tarp (Kreis Schleswig-Flensburg) gibt es nach dem Feuer des Bauwagens vor einer Woche noch kein neues Quartier. Das berichtet die pädagogische Leiterin Nadine Sandeck: "Wir haben eine Kooperation mit der Familienbildungsstätte - das ist unsere Notunterkunft bei Gewitter, Starkregen und Sturm. Ansonsten schauen wir, dass wir uns unter den Blätterdächern trocken halten und demnächst noch eine riesige Plane anschaffen, die wir zwischen die Bäume spannen können, um weiterhin draußen zu sein." Das Problem: Eine günstige Holzhütte kommt als Ersatz nicht in Betracht, da es für den Stellplatz keine Baugenehmigung gibt. Ob es sich um Brandstiftung handelte, wird laut Polizei noch ermittelt. | NDR Schleswig-Holstein 23.08.2022 08:30 Uhr

Schlaganfallbus in Flensburg

In einem roten Doppeldeckerbus vor der Diako in Flensburg informieren Experten aus dem Krankenhaus heute von 10 bis 16 Uhr über Fragen zu Schlaganfall und Herzkrankheiten. Die Aktion läuft bundesweit. Von der Diako heißt es, mehr als die Hälfte aller Schlaganfall-Erkrankungen ließen sich durch gezielte Vorsorge und eine gesunde Lebensweise verhindern. | NDR Schleswig-Holstein 23.08.2022 08:30 Uhr

Protestcamp aus Sylt

Der Kreis Nordfriesland erkennt das sogenannte Protestcamp auf Sylt nicht mehr als Versammlung an. Obwohl es inhaltliche Aktionen auf der Insel gab, räumt der Fachdienst Recht und Sicherheit ein. Das Camp an der Nikolaikirche in Westerland mit einer Handvoll Zelten werde aber nur als Schlafplatz genutzt, Toiletten seien nicht aufgestellt worden und der Grundstückseigentümer habe nicht eingewilligt. Die Kreisbehörde erwartet nun, dass sich das Lager auflöst. | NDR Schleswig-Holstein 23.08.2022 08:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Nach Angaben der Landesmeldestelle (Stand 22.08.) liegt die Corona-Inzidenz in der Stadt Flensburg bei 412,7. Für den Kreis Schleswig-Flensburg wurde eine Inzidenz von 327,8 gemeldet, im Kreis Nordfriesland 316,9. Die landesweite Inzidenz liegt aktuell bei 312,9. | NDR Schleswig-Holstein 23.08.2022 08:30 Uhr

