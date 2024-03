Stand: 26.03.2024 08:53 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Bergung des Traditionsseglers "Fridthjof" wird fortgesetzt

In Lübeck wird heute die Bergung des Traditionsseglers "Fridthjof" fortgesetzt. Am Montag hatten Spezialisten das Schiff mit Hilfe des Schwimmkrans "Baltic Lift" vom Grund der Trave gehoben und ausgepumpt. Voraussichtlich am Vormittag soll es nun an Land gelegt werden, erklärte der zuständige Projektleiter Tim-Erik Beier: "Jetzt wird die 'Fridthjof' ganz gehoben, an der Baltic Lift angelehnt, zum Verholen auf die Roddenkoppel. Dort wird das Schiff auf ein vorbereitetes Sandbett gelegt." Der Traditionssegler war vor gut zwei Wochen an seinem Liegeplatz vor dem Schuppen 9 gesunken. Menschen wurden nicht verletzt. Warum das Schiff sank, ermittelt nun die Wasserschutzpolizei. | NDR Schleswig-Holstein 26.03.2024 08.30 Uhr

Schwerer Unfall zwischen Klenzau und Schwienkuhlen

Bei einem schweren Unfall auf der Landesstraße zwischen Klenzau und Schwienkuhlen im Kreis Ostholstein sind zwei Menschen verletzt worden. Montagvormittag war ein 72-Jähriger mit seinem SUV von Eutin Richtung Ahrensbök unterwegs und versuchte, einen anderen Wagen zu überholen. Dabei übersah er laut Polizei einen entgegenkommenden Van. Die Autos stießen frontal zusammen und krachten dabei auch noch in den überholten Wagen. Der Unfallverursacher kam vorsorglich ins Krankenhaus. Der Fahrer des Vans wurde schwer verletzt. Den beiden Insassen des überholten Autos ist nichts passiert. | NDR Schleswig-Holstein 26.03.2024 08.30 Uhr

Cheftrainer des VfB Lübeck stellt sich vor

Der VfB Lübeck will heute seinen neuen Cheftrainer präsentieren. Bei einer Pressekonferenz will der Drittligist den Nachfolger vorstellen. Der aktuelle Interimscoach Bastian Reinhardt hat nicht die vom DFB geforderte Pro-Lizenz und darf die Grün-Weißen deshalb nur übergangsweise betreuen. Möglicherweise gibt es nun eine Doppellösung mit dem ehemaligen HSV-Bundesliga-Profi Reinhardt und einem Trainer, der die vom Deutschen Fußball-Bund geforderte A-Lizenz hat. | NDR Schleswig-Holstein 26.03.2024 08.30 Uhr

