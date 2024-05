Stand: 29.05.2024 06:44 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Deutlich mehr Einbürgerungen in SH

Die Zahl der Einbürgerungen in Schleswig-Holstein ist im vergangenen Jahr deutlich gestiegen. Das Statistikamt Nord registrierte nach eigenen Angaben insgesamt 6.914 Menschen, die in SH die deutsche Staatsbürgerschaft erhielten. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Plus von mehr als 30 Prozent. Mehr als der Hälfte aller Menschen kommt aus Syrien. Das steht laut Statistikamt Nord nach wie vor im Zusammenhang mit der Zuwanderung durch syrische Schutzsuchende in den Jahren 2014 und 2015. Mit 460 Einbürgerungen liegen Menschen aus dem Irak auf Platz 2 der Statistik, gefolgt von afghanischen und iranischen Frauen und Männern. | NDR Schleswig-Holstein 29.05.2024 06:00 Uhr

Claudia Roth gegen Verbot von Partysong L’amour toujours

Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) hat sich in der Debatte um rassistische Gesänge zu Partyhits gegen Verbote ausgesprochen. Es sei richtig und wichtig, dass Veranstalter jetzt darüber nachdenken, wie sie Rassismus und Nazi-Gegröle verhindern könnten, sagte Roth den Zeitungen der Essener Funke Mediengruppe. Doch weder das Lied "L’amour toujours" noch Gigi d’Agostino könnten etwas dafür, dass es "in übelster Form" missbraucht werde, so die Ministerin weiter. Dennoch wird das Lied auf der Travemünder Woche verboten, berichten die "Lübecker Nachrichten". Gleiches gilt demnach für das Eutiner Stadtfest im Kreis Ostholstein. | NDR Schleswig-Holstein 29.05.2024 06:00 Uhr

Drogen-Großrazzia gegen mehr als 30 Beschuldigte im Raum Flensburg

Mit 650 Einsatzkräften ist die Polizei am Dienstag gegen eine mutmaßliche Drogenbande mit Schwerpunkt im Raum Flensburg vorgegangen. Mehr als 30 Beschuldigte stehen im Verdacht, in großem Umfang unter anderem mit Amphetaminen, Speed, Kokain und Cannabis gehandelt zu haben. Früh am Morgen standen Durchsuchungskommandos vor 38 Häusern und Wohnungen, die meisten davon im Norden Schleswig-Holsteins, außerdem in Bremen. Von zehn Haftbefehlen wurden laut Staatsanwaltschaft neun vollstreckt. Erste Beschuldigte sitzen bereits in Untersuchungshaft, weitere kommen am Mittwoch vor den Haftrichter. Die Drogen hatte die Bande nach aktuellem Stand nicht selbst hergestellt, sondern beschafft und an Zwischenhändler gegeben. | NDR Schleswig-Holstein 29.05.2024 06:00 Uhr

Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt

In Bad Segeberg (Kreis Segeberg) ist eine Radfahrerin bei einem Unfall schwer verletzt worden. Nach Angaben der Leitstelle West wurde die 62-Jährige am Dienstagnachmittag von einer 51-jährigen Autofahrerin angefahren. Die Verletzte wurde mit einem Hubschrauber nach Lübeck geflogen. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 29.05.2024 06:00 Uhr

B404-Ausbau macht Fortschritte

Der Ausbau der B404 zur A21 geht voran. Seit vergangener Woche wird auf einer vier Kilometer langen Strecke zwischen Klein Barkau und Stolpe (beide Kreis Plön) in Fahrtrichtung Kiel asphaltiert. Ein Meilenstein für das Projekt, findet Torben Wiencke von der Autobahn GmbH. Ende dieses Jahres soll der Verkehr über die neue Fahrbahn rollen. Der Ausbau der Strecke zwischen Klein Barkau und Stolpe soll 138 Millionen Euro kosten. | NDR Schleswig-Holstein 29.05.2024 06:00 Uhr

Wetter: Auflockerungen mit Sonnenschein

Heute gibt es viele Wolken und zeitweise Regen - zum Teil kräftig und mit Gewittern durchsetzt. Örtlich kommt Starkregen dazu. Zwischendurch gibt es hin und wieder trockene Abschnitte, vor allem am Nachmittag sind auch Auflockerungen möglich. Die Höchstwerte liegen bei 16 Grad in Glücksburg an der Ostsee (Kreis Schleswig-Flensburg) bis knapp 20 Grad auf Pellworm (Kreis Nordfriesland). Es weht schwacher bis mäßiger, an der See auch frischer südlicher Wind. Zudem gibt es Schauer- und Gewitterböen. | NDR Schleswig-Holstein 29.05.2024 06:00 Uhr

Mehr Nachrichten aus Ihrer Region finden Sie in den Regionalnachrichten aus den fünf NDR Studios im Land: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

