Stand: 16.01.2023 10:00 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Sturmtief Frederic richtete in der Region kaum Schäden an

Der Sturm am vergangenen Wochenende sorgte vielerorts für einige Einsätze der Rettungskräfte. Wie Polizei- und Feuerwehr-Leitstellen am Montagmorgen auf Anfrage mitteilten, gab es zwar insgesamt 36 Einsätze - davon 19 im Kreis Plön, 11 im Kreis Rendsburg-Eckernförde und sechs in der Landeshauptstadt. Es soll sich dabei aber überwiegend um kleinere Einsätze gehandelt haben, wie zum Beispiel umgekippte Bäume. In Reesdorf bei Bordesholm im Kreis Rendsburg-Eckernförde ist die Dorfstraße bis zum Eiderweg gesperrt worden. Dort musste die freiwillige Feuerwehr das Dach einer Scheune sichern. Sicherheitshalber bleibt die Straße gesperrt, falls sich weitere Dachteile lösen sollten. | NDR Schleswig-Holstein 16.01.2023 08:30 Uhr

Neumünster: Prozessbeginn nach Messerattacke eines 51-Jährigen

Vor dem Amtsgericht in Neumünster beginnt heute der Prozess gegen einen 51-Jährigen, der auf seine ehemalige Partnerin im August vergangenen Jahres losgegangen sein soll. Laut Anklage soll er ihr betrunken und unter Drogen stehend mit einem Küchenmesser in die Wange geschnitten haben. Anlass der Auseinandersetzung war offenbar der bevorstehende Scheidungstermin. Die Anklage lautet: Gefährliche Körperverletzung. Der 51-jährige sitzt in Untersuchungshaft. | NDR Schleswig-Holstein 16.01.2023 08:30 Uhr

Seglerin aus Strande nimmt am Ocean Race teil

Das Ocean Race gilt als die härteste Segelregatta der Welt und startete am Sonntag im spanischen Alicante. Bei der 14. Auflage geht es in sieben Etappen über rund 60.000 Kilometer rund um die Erde. Mit dabei ist auch Susann Beucke aus Strande bei Kiel. Aktuell läuft die erste Etappe von Alicante bis zu den Kapverden. Sind die Segler dort angekommen, wird das Rennen nach einem kurzen Stopp in der kommenden Woche am Mittwoch fortgesetzt. Ab dieser Etappe segelt Susann Beucke dann auch aktiv mit, als erste deutsche Frau seit 40 Jahren. | NDR Schleswig-Holstein 16.01.2023 08:30 Uhr

