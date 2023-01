Stand: 03.01.2023 09:25 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Nord-Ostsee-Kanal wird wieder freigegeben

Knapp zwei Wochen war der Nord-Ostsee-Kanal gesperrt - nach einer Ölhavarie bei Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) wurde er über Weihnachten und Silvester gesperrt.Heute Mittag soll er wieder freigegebenwerden - das hat Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne) mitgeteilt. Das sind auch gute Nachrichten für die Wirtschaft in Schleswig-Holstein. Beispielsweise für den Energie-Händler Team Energie. Dessen Heizöl kommt nämlich hauptsächlich über den NOK, erklärt der leitende Einkäufer Alexander Allié: "Der Großteil wird über Binnenschiffe im Ölhafen in Brunsbüttel verladen. Das kommt aus der Raffinerie Heide in Hemmingstedt (Kreis Dithmarschen) und diese Binnenschiffe fahren dann in den Nord-Ostsee-Kanal und versorgen dort die zwei Lager Rendsburg und Kiel." Während der Nord-Ostsee-Kanal gesperrt war, hätten die Tankwagen bis nach Hamburg oder direkt zur Raffinierie in Hemmingstedt fahren müssen, um die Kunden weiterhin mit Heizöl zu versorgen. | NDR Schleswig-Holstein 03.01.2023 08:30 Uhr

Bahnanbieter Erixx hat weiterhin Probleme

Auf der Bahnstrecke zwischen Kiel und Lübeck hakt es immer noch. Die Lage ist nach Angaben von Nah.SH wenig zufriedenstellend, weil immer wieder Züge ausfallen oder verspätet fahren. Der neue Betreiber der Strecke - Erixx Holstein - hat seit der Übernahme im Dezember mit technischen Problemen und einem hohen Krankenstand zu kämpfen. Das sorgt nach Angaben von Nah.SH auch auf anderen Strecken und bei anderen Betreibern für Probleme, etwa bei der DB Regio. Hier fallen viele Züge zwischen Kiel und Flensburg sowie Kiel und Rendsburg aus. Von kommendem Montag an soll es bei Erixx Holstein einen aktualisierten Ersatzfahrplan geben, hieß es weiter. | NDR Schleswig-Holstein 03.01.2023 08:30 Uhr

