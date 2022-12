Stand: 29.12.2022 09:44 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Überlastung des Friedrich-Ebert-Krankenhaus in Neumünster

Momentan kommen besonders viele Kinder mit Atemwegserkrankungen unter anderem ins Friedrich-Ebert-Krankenhaus in Neumünster. Besonders viele junge Kinder sind dort wegen einer Influenza-, RSV- oder Corona-Infektion. Aktuell kann die Klinik allerdings nur junge Patienten aufnehmen, die nicht zuhause behandelt werden können. Laut Maria Thuresson, Chefärztin an der Kinderklinik, sind viele Pflegekräfte, aber auch Ärzte krank und fallen aus, sodass die Belegung der Betten begrenzt werden muss und somit also auch die Zahl der Kinder, die dort behandelt werden kann. Von 34 Betten könne das Krankenhaus demnach aktuell nur 26 nutzen. Kinder- und Jugendmediziner rechnen erst damit, dass sich die Lage zum Ende des Winters entspannen wird. | NDR Schleswig-Holstein 29.12.2022 08:30

Silvesterraketen- und Böllerverkauf startet

Nach zwei Jahren Pause aufgrund der Corona-Pandemie werden von Donnerstag an wieder Silvesterraketen und Böller für den Jahreswechsel verkauft. Generelle Böllerverbote, die es in den vergangenen Jahren wegen Corona-Auflagen noch gab, gibt es zumindest in den größeren Städten nicht mehr. So dürfen in Kiel oder Neumünster nach eigenen Angaben wieder Feuerwerk und Böller gezündet werden. Nur in der Nähe von Reetdachhäusern ist vielerorts Böllern nicht gestattet. Im Kreis Rendsburg-Eckernförde gibt es dieses Verbot beispielsweise im Amt Nortorfer Land, Amt Bordesholm sowie in Eckernförde im Hafenbereich. Auch im Kreis Plön gibt es in vielen kleineren Orten in der Nähe von Reetdachhäusern ein generelles Böllerverbot. | NDR Schleswig-Holstein 29.12.2022 08:30

Bei erixx und der Bahn fallen weiterhin Zugverbindungen aus

Es gibt weiterhin Zugausfälle auf der Bahnstrecke von Kiel nach Lübeck. Wie der Betreiber erixx mitteilte, fahren die Züge auch nach Weihnachten nach einem Notfahrplan. Kurzfristig können noch weitere Züge ausfallen. Der Grund für die Einschränkungen sind laut erixx zunehmende Personalprobleme durch die aktuelle Krankheitswelle. Momentan seien 13 Prozent der Lokführer und zahlreiche Mitarbeiter in der Verwaltung krank. Wann die Züge wieder nach Plan fahren, ist noch nicht klar. Der aktuelle Notfahrplan gilt zunächst bis Februar. Auch die Deutsche Bahn meldet weiter einzelne krankheitsbedingte Zugausfälle im Regionalverkehr. Auf den Linien RE72 und RB75, also zwischen Flensburg und Kiel und Rendsburg und Kiel, fallen bis zum 15. Januar einige Züge aus. | NDR Schleswig-Holstein 29.12.2022 08:30

NOK bleibt nach Pipeline-Leck eine weitere Woche gesperrt

Am Dienstag haben die zuständigen Behörden entschieden, den Nord-Ostsee-Kanal (NOK) frühestens nächsten Dienstag (3.1.) wieder freizugeben. Nach Angaben des Havariekommandos sind inzwischen 99 Prozent des Öls aus dem Wasser geholt worden - erste Einsatzschiffe wurden schon abgezogen. Doch die ausstehende Reinigung des Ufers, der Schleusen und der dort festliegenden Schiffe bedürfe noch "umfangreicher und langwieriger Arbeiten", so das Havariekommando am Dienstag. Um diese nicht zu behindern, wurde die Sperrung verlängert - um mindestens eine Woche. Aus einer Pipeline waren rund 12.000 Liter Rohöl ausgelaufen, ein sechs Kilometer langer Ölteppich hatte sich im Kanal ausgebreitet. | NDR Schleswig-Holstein 28.12.2022 08:30 Uhr

Verkehrsbehinderung auf der B430 in Plön

Aufgrund von Gehölzarbeiten ist die B430 bis zum kommenden Freitag täglich zwischen 9 und 15 Uhr in der Höhe des Campingplatzes halbseitig gesperrt. Gesperrt wird temporär für jeweils zehn Minuten. Der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr schneidet am Straßenrand Bäume und Büsche zurück. | NDR Schleswig-Holstein 27.12.2022 08:30

