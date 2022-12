Stand: 21.12.2022 10:59 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Stromausfall auf Eckernförder Marinestützpunkt

Auf dem Marinestützpunkt in Eckernförde ist der Strom ausgefallen. Das bestätigte die Marine NDR Schleswig-Holstein. Gestern sei ein bundeswehreigener Trafo kaputt gegangen, erklärte ein Sprecher. Der Betrieb am Stützpunkt laufe aber über Notstrom normal weiter und auch die Heizung in den Gebäuden funktioniere. Aktuell werde die Anlage repariert, so der Sprecher. | NDR Schleswig-Holstein 21.12.2022 11:00

Schiffskollision im Nord-Ostssee-Kanal

Auf dem Nord-Ostsee-Kanal hat es am Dienstag eine Schiffskollission gegeben. Gegen 22 Uhr fuhr der 153 Meter lange Frachter "BCC Emerald" mit dem Heck gegen die Mauer der Nordschleuse in Kiel, wie die Polizei bestätigte. Bei der Kollision wurden der Frachter und die Mauer beschädigt. Nach zwei Stunden konnte das Schiff weiterfahren, auch die Schleuse ist wieder in Betrieb. | NDR Schleswig-Holstein 21.12.2022 08:30 Uhr

Urteil gegen 26-jährigen Autofahrer erwartet

Am Mittwoch wird vor dem Kieler Landgericht das Urteil gegen einen 26-Jährigen erwartet. Ihm wird vorgeworfen im Januar 2021 drei Personen unter Drogeneinfluss mit seinem Wagen erfasst zu haben. Zwei Menschen verstarben noch an der Unfallstelle, die dritte später im Krankenhaus. Die Staatsanwaltschaft fordert viereinhalb Jahre Haft für den Angeklagten, der nach ihrer Auffassung ohne Führerschein, unter Drogeneinfluss und mit mindestens 60 Kilometer pro Stunde unterwegs war. Weitere drei Monate sollen aufgrund eines früheren Strafbefehls noch dazukommen. | NDR Schleswig-Holstein 21.12.2022 08:30 Uhr

Polizei ermittelt nach Überfall auf Rendsburger Spielhalle

Nach einem Überfall auf eine Spielhalle in Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) sucht die Polizei nun Zeugen. In der Nacht zu Dienstag überfielen zwei bisher unbekannte Täter in die Spielhalle in der Königstraße. Die mutmaßlichen Täter hatten eine Schusswaffe dabei und fesselten einen 42-jährigen Angestellten, sowie einen 52-jährigen Gast. Sie flohen anschließend mit einem höheren dreistelligen Geldbetrag. Die Täter wurden bisher noch nicht gefasst, die Polizei sucht Zeugen. | NDR Schleswig-Holstein 21.12.2022 08:30 Uhr

Keine Sperrung der Bahnstrecke zwischen Plön und Ascheberg

Die Bahn sperrt die Strecke zwischen Plön und Ascheberg (Kreis Plön) nun doch nicht. Das war eigentlich für die kommende Nacht geplant. Reisende müssen in der Zeit doch nicht auf Busse umsteigen. | NDR Schleswig-Holstein 21.12.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Kiel

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 21.12.2022 | 11:00 Uhr