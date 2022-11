Stand: 25.11.2022 10:08 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Orange Day - Tag gegen Gewalt an Frauen auch in Kiel und Neumünster

Überall im Land soll Freitag an den Tag gegen Gewalt an Frauen erinnert werden. Neumünster zeigt zum Beispiel Flagge: "Frei leben - ohne Gewalt" steht auf den Fahnen, die an der Kieler Brücke am Teich gehisst werden sollen. Auch in Kiel gibt es Aktionen: Seit Anfang der Woche machen vier rote Bänke auf Gewalt gegen Frauen aufmerksam. Sie stehen im Schützenpark, im Dorfanger Meimersdorf, im Werftpark und an der Promenade in Schilksee. Das Rot der Bänke steht für das vergossene Blut der Frauen. Die Kieler Oper wiederum macht auf die Situation von Frauen und Transpersonen im Iran aufmerksam. Ab 16 Uhr soll das Opernhaus mit Bildern von Verfolgten des iranischen Regimes angestrahlt werden. Auch an den Hochschulen im Land sind Aktionen zum "Orange Day" geplant. | NDR Schleswig-Holstein 25.11.2022 08:00 Uhr

Kiel nimmt an Pilotprojekt zur Verteilung ukrainischer Flüchtlingen teil

Die Stadt Kiel macht bei einem Pilotprojekt zur besseren Verteilung ukrainischer Flüchtlinge mit. Ziel des Projektes ist es, Polen, aber auch deutsche Großstädte zukünftig zu entlasten und die Schutzsuchenden besser über Europa zu verteilen. Dazu soll ein Algorithmus entwickelt werden, mit dem ukrainische Geflüchtete in die Kommunen kommen, die besonders gut zu ihren individuellen Bedürfnissen passen. Schon im Februar kommenden Jahres soll mit der Verteilung der Flüchtlinge nach der neuen Methode begonnen werden. | NDR Schleswig-Holstein 25.11.2022 08:00 Uhr

Zugausfälle zwischen Kiel und Oppendorf

Auf der Bahnstrecke Kiel - Oppendorf kommt es erneut zu Zugausfällen. Wie die Bahn mitteilte, fahren den ganzen Freitag lang keine Züge. Fahrgäste sollen stattdessen die Stadtbuslinie 200 nehmen. Zudem werden Ersatzbusse eingesetzt. Als Grund für die Ausfälle nennt die Bahn kurzfristige Krankheitsfälle beim Personal. In ganz Schleswig-Holstein fallen mit dieser Begründung momentan immer wieder Züge aus. | NDR Schleswig-Holstein 25.11.2022 08:00 Uhr

