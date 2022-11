Stand: 11.11.2022 09:20 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Bürgerpreis für Klimawald Ostenfeld

In Büdelsdorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ist am Donnerstagabend zum 19. Mal der Bürger- und Demokratiepreis Schleswig-Holstein verliehen worden. In der Kategorie U27 wurde die Waldjugend Nord ausgezeichnet - für ihren Klimawald in Ostenfeld im Kreis Rendsburg-Eckernförde. Mit dem Bürger- und Demokratiepreis zeichnet der schleswig-holsteinische Landtag jedes Jahr ehrenamtliche Arbeit im Land aus. Alle Gewinner und auch weitere Nominierte bekommen Geldpreise. | NDR Schleswig-Holstein 11.11.2022 08:30 Uhr

Fördergeld für Turn- und Sportverein Einfeld in Neumünster

Der Turn- und Sportverein Einfeld in Neumünster kann sich über zusätzliches Geld vom Land freuen. Wie das Innenministerium mitteilte, bekommt der Verein eine halbe Million Euro für den Ersatzbau des Sportheims und eines Mehrzwecksraums. Insgesamt kosten die Projekte knapp 2,3 Millionen Euro. Ein Feuer hatte das Vereinsheim in Einfeld im September 2019 zerstört. | NDR Schleswig-Holstein 11.11.2022 08:30 Uhr

Sinken Standgebühren für Weihnachtsmarkt in Kiel?

In knapp zwei Wochen startet in Kiel der Weihnachtsmarkt. Die Budenbesitzer können dann auf eine Entlastung bei den Kosten von der Stadt hoffen. Mehrere Fraktionen in der Ratsversammlung wollen durchsetzen, dass ein Teil der Standgebühren wegfällt. Im vergangenen Jahr hatte die Stadt die Gebühren um zwei Drittel gesenkt - als Folge der Corona-Pandemie. Jetzt ist die Energiekrise der Grund. Laut Antrag sollen die Standgebühren für Budenbesitzer auf dem Weihnachtsmarkt um die Hälfte gesenkt werden. Eingebracht wurde der Antrag von der SPD - unterstützt von der CDU, den Grünen, den Linken und dem SSW. | NDR Schleswig-Holstein 11.11.2022 08:30 Uhr

