Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Anklage gegen Mikrobiologen Sucharit Bhakdi zugelassen

Das Amtsgericht Plön hat eine Anklage der Generalstaatsanwaltschaft gegen den umstrittenen Autoren und Mikrobiologen Sucharit Bhakdi zugelassen. Dabei geht um Volksverhetzung. Wie das Landgericht Kiel mitteilte, soll die Hauptverhandlung im März nächsten Jahres beginnen. Die Staatsanwaltschaft wirft Bhakdi unter anderem vor, im Mai diesen Jahres im Zusammenhang mit der Impfpolitik Israels auch gegen in Deutschland lebende Jüdinnen und Juden zu Hass aufgestachelt zu haben. Von 2016 bis 2020 war Bhakdi als Gastwissenschaftler auch an der Uni Kiel tätig. | NDR Schleswig-Holstein 28.10.2022 08:30 Uhr

Handball: THW Kiel mit Niederlage in der Champions League

Die Handballer des THW Kiel haben auch das dritte Auswärtsspiel in der Vorrunde der Champions League verloren. Beim französischen Club Nantes verlor der THW 30:38. Im fünften Gruppenspiel kassierten die Handballer von der Förde damit die dritte Niederlage. Das nächste Spiel in der Champions League ist am Mittwoch gegen Aalborg. | NDR Schleswig-Holstein 28.10.2022 08:30 Uhr

Künstliche Intelligenz in Nahverkehr: Schleswig-Holstein fördert Forschung in Kiel

Das Land fördert die Erforschung künstlicher Intelligenz (KI) im öffentlichen Nahverkehr. Die CAPTN-Initiative an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel hat nach eigenen Angaben dafür am Donnerstag von Digitalminister Dirk Schrödter (CDU) einen Förderbescheid über knapp 330.000 Euro erhalten. Mit dem Geld sollen KI-Systeme für den Schiffsverkehr geschaffen werden. Die CAPTN-Initiative will außerdem eine innerstädtische Mobilitätskette aufbauen, in dem autonome und saubere Verkehrsmittel zu Wasser und an Land miteinander verzahnt werden. | NDR Schleswig-Holstein 28.10.2022 08:30 Uhr

