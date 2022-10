Stand: 06.10.2022 09:24 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Studie zu Gefahren für Vögel durch Offshore-Windparks

Brachvögel überfliegen die Ostsee auf ihrem Zug in Richtung Russland oder Finnland zu einem Großteil auf der Höhe von Offshore-Windrädern. Eine neue Studie der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel belegt, dass die Zugvögel besonders im Frühjahr deutlich niedriger fliegen, als zunächst angenommen - häufig auf einer Höhe von etwa 60 Metern. Die Forscher wollen nun herauszufinden, ob die Tiere Ausweichreaktionen erlernen können, wenn sie Windpark-Gebiete durchqueren. Inwiefern die geringe Flughöhe tatsächlich zu häufigeren Kollisionen zwischen Zugvögeln und Rotorblättern führt, ist noch nicht geklärt. Vogelschlag ist über dem Meer nur sehr schwer nachweisbar. | NDR Schleswig-Holstein 06.10.2022 8.30 Uhr

Tödlicher Verkehrsunfall auf der B205

Am Mittwochnachmittag ist es auf der B205 bei Kleinkummerfeld (Kreis Segeberg) zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Laut Polizeiangaben wollte ein 25-jähriger Autofahrer in einer Kurve überholen und stieß mit einem entgegenkommenden Lkw zusammen. Der Autofahrer kam dabei ums Leben, sein 26-jähriger Beifahrer und der Lkw-Fahrer wurden leicht verletzt. Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten war die B205 in dem Bereich für rund drei Stunden gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 06.10.2022 08:30 Uhr

