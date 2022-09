Stand: 30.09.2022 14:25 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Stadt Kiel richtet Hotline für Fragen über steigende Energiekosten ein

Viele Menschen im Land wissen nicht mehr, wie sie die steigenden Energiekosten bezahlen sollen. Der Bund nimmt jetzt Geld in die Hand, damit möglichst in keinem Wohnzimmer ausgehen. Die Stadt Kiel hat für alle Kielerinnen und Kieler eine Hotline eingerichtet, die Geldsorgen haben. Nach Angaben des Sozialdezernenten Gerwin Stöcken (SPD) gibt es in Kiel rund 40.000 Haushalte mit wenig Geld. Die Betroffenen können sich mit ihren Fragen an acht Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Hotline wenden. Ende des Monats soll auch noch eine Beratungsstelle mit weiteren Mitarbeitenden dazukommen. Die Hotline ist ab Dienstag unter (0431) 901 33 33 unter der Woche zwischen 13 und 18 Uhr zu erreichen. | NDR Schleswig-Holstein 30.09.2022 16:30 Uhr

Kieler Herbstmarkt: Schausteller kämpfen mit Problemen

Seit Freitag 14 Uhr läuft der Herbstmarkt in Kiel. Gut 60 Schaustellerinnen und Schausteller sind bis zum 9. Oktober auf dem Wilhelmplatz mit ihren Buden und Fahrgeschäften vertreten - die Situation ist allerdings nicht einfach: Sie sind von einer Krise in die nächste geschlittert, sagt der Präsident des Schaustellerverbands Schleswig-Holstein Marco Lange. Unter anderem seien die eingebrochenen Lieferketten ein großes Problem. Außerdem hätten er und seine Kollegen mit Personalmangel und den allgemein gestiegenen Kosten zu kämpfen. An die Kunden weitergeben können die Schausteller die Kosten nicht gut, da ein Volksfest bezahlbar bleiben sollte, so Lange. | NDR Schleswig-Holstein 30.09.2022 08:30 Uhr

Christian-Albrechts-Universität startet Losverfahren für freie Studienplätze

In der kommenden Woche startet das Losverfahren an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU). Wer kurzfristig noch einen Studienplatz in zulassungsbeschränkten Studiengängen ergattern möchte, hat vom 4. bis 7. Oktober noch eine Gelegenheit dazu. Laut eines Sprechers werden dabei kurzfristig frei gewordene oder noch nicht vergebene Plätze an der Kieler Universität verlost. Teilnehmen können ebenfalls Studieninteressierte, die im regulären Bewerbungsverfahren bereits eine Absage erhalten haben. Den Antrag für die Bewerbung sowie alle weiteren Infos gibt es auf der Seite der CAU. | NDR Schleswig-Holstein 30.09.2022 08:30 Uhr

Kiel: THW setzt sich mit 34:29 gegen Pick Szeged durch

Der THW Kiel konnte am Donnerstagabend seinen zweiten Heimsieg in der Handball Champions League feiern. Gegen den ungarischen Meister Pick Szeged gelang den Kielern ein 34:29-Sieg vor heimischer Kulisse. Der THW Kiel belegt aktuell in der Königsklasse mit 4:2 Punkten den zweiten Platz in Gruppe B. | NDR Schleswig-Holstein 30.09.2022 08:30 Uhr

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

