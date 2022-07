Stand: 25.07.2022 11:03 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Viele Staus am Wochenende

Der Reiseverkehr hat am Wochenendein Schleswig-Holstein für Kilometer lange Staus gesorgt. Ein Nadelöhr war vor allem die Rader Hochbrücke über den Nord-Ostsee-Kanal im Verlauf der A7. Dort staute es sich schon am Sonntagvormittag in Richtung Norden. Am Mittag hatte der Stau laut Polizei dann eine Länge von knapp zehn Kilometern. Erst nach mehreren Stunden entspannte sich die Situation auf der A7. In Richtung Süden hatten Reisende und Pendler mit weitaus weniger Wartezeit und so gut wie keine Staus zu tun. Schon am Sonnabend hatte der Reiseverkehr im Land die Nerven und Geduld vieler Autofahrer auf die Probe gestellt. Zwischen Bordesholm und dem Kreuz Rendsburg stauten sich nach Polizeiangaben die Fahrzeuge auf eine Länge von zwischenzeitlich etwa 17 Kilometern. | NDR Schleswig-Holstein 25.07.2022 08:30 Uhr

Bauarbeiten am Barkauer Kreuz schneller vorbei

Deutlich früher als ursprünglich geplant kann das Tiefbauamt Kiel die Bauarbeiten am Barkauer Kreuz abschließen. So endet heute ein Teil der Sperrungen für die Neue Hamburger Straße. Während die Sperrbaken seit gestern Nacht abgebaut werden, muss die Neue Hamburger Straße aber laut Tiefbauamt stadteinwärts vorerst weiter voll gesperrt bleiben. Umleitungen werden ausgeschildert. Seit rund zwei Jahren wird der Bereich der B404 und B76 saniert. | NDR Schleswig-Holstein 25.07.2022 08:30 Uhr

Weniger private Hilfe für Ukraine

Nachdem russische Truppen Ende Februar in die Ukraine einmarschiert waren, brach unter den Menschen im Land eine große Solidaritätsbewegung aus. Viele Geflüchtete kamen bei Privatpersonen, so auch in Kiel. Nach rund fünf Monate erreichen die Landeshauptstadt nur noch wenige private Angebote zur Unterbringung geflüchteter Menschen aus der Ukraine. Von den Geflüchteten, die im Frühjahr privat untergekommen seien, müssten die ersten wieder ausziehen, erklärte eine Sprecherin der Stadt. Sie sollen nun kommunalen Einrichtungen unterkommen. Es gebe aber noch ausreichend Wohnraum, zudem seien weitere Plätze in konkreter Planung. Seit Kriegsausbruch hat die Stadt Kiel Plätze für rund 1.500 Menschen aus der Ukraine geschaffen. | NDR Schleswig-Holstein 25.07.2022 08:30 Uhr

