Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Landwirtschaftstag in Neumünster: Es geht um die Zukunft

In Neumünster findet heute der Landwirtschaftstag in den Holstenhallen unter dem Motto "Landwirtschaft der Zukunft" statt. Unter anderem geht es darum, wie Landwirtschaft in den kommenden Jahren für die Bauern profitabler werden oder welche Rolle künstliche Intelligenz für Landwirte spielen kann. Die Organisatoren rechnen mit mehr als 1.000 Teilnehmern. Erwartet werden zudem Schleswig-Holsteins Agrar-Staatssekretärin Anne Benett-Sturies und der Präsident des Bauernverbandes Schleswig-Holstein Klaus-Peter Lucht. | NDR Schleswig-Holstein 31.01.2024 09:00 Uhr

Schuldnerberatungen im Land sind am Limit

Laut Diakonie Schleswig-Holstein würden die Beratungsangebote der Schuldnerberatungen immer stärker in Anspruch genommen. Grund dafür seien die gestiegenen Lebenshaltungs- und Engergiekosten. Eigentlich bräuchten die Stellen deutlich mehr Personal, aber das sei nicht möglich, weil auch ihre Kosten gestiegen seien, sagt der Sprecher der Diakonie SH Friedrich Keller. Daher fordert er von Kommunen und Land eine "auskömmliche Finanzierung der Schuldnerberatungsstellen". Nur so könnten die Einrichtungen ihr Beratungsangebot aufrecht erhalten, meint Keller. Die Diakonie hat unter anderem in Kiel, Neumünster, Bordesholm (Kreis Rendsburg-Eckernförde) und Preetz (Kreis Plön) Schuldnerberatungstellen. | NDR Schleswig-Holstein 31.01.2024 08:30 Uhr

Detonationen am Kieler Ostufer erschrecken Menschen

Drei laute Detonationen haben Menschen am Dienstagabend am Kieler Ostufer erschreckt. Laut Polizei hörten Anwohner die lauten Geräusche in der Nähe des Werftparks. Die Polizei war mit mehreren Streifen dort, entdeckte aber nichts. Heute wollen die Beamten noch einmal nachschauen. | NDR Schleswig-Holstein 31.01.2024 08:30 Uhr

Blockade von Edeka-Zentrallager in Neumünster

Unter anderem Landwirte haben in Neumünster am Dienstagabend die Zentrallager von Edeka und Bartels-Langness blockiert. An der Blockade nahmen laut Polizei insgesamt knapp 250 Menschen teil. Sie demonstrierten gegen die steigenden Lebensmittelpreise. Mit Traktoren und Lkw versperrten sie mehrere Stunden die Zufahrten zu den Lagerhallen. Um etwa 2 Uhr lösten sich die Proteste laut Polizei auf. Es blieb friedlich. | NDR Schleswig-Holstein 31.01.2024 07:00 Uhr

Beschäftigte der FSG-Nobiskrug wollen protestieren

In Flensburg und Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) hat die IG Metall die Werftbeschäftigten der FSG-Nobiskrug GmbH für heute Mittag zu einer Kundgebung aufgerufen. In Rendsburg sollen sich 50 Mitarbeitende beteiligen. Wieder einmal sind die Löhne nach Angaben der Gewerkschaft nicht rechtzeitig gezahlt worden. Zudem könne das Unternehmen einige Mitarbeiter nicht beschäftigen, obwohl diese gebraucht würden. | NDR Schleswig-Holstein 31.01.2024 08:00 Uhr

Streik im ÖPNV: KVG, Stadtverkehr Neumünster und Autokraft betroffen

Die Gewerkschaft ver.di hat einen Warnstreik im öffentlichen Personennahverkehr angekündigt. Von Freitag 3.30 Uhr bis Dienstbeginn am Sonntagmorgen wird auch in Schleswig-Holstein gestreikt. Aufgerufen sind einerseits die Beschäftigten der kommunalen Anbieter, dazu gehören zum Beispiel die Kieler Verkehrsgesellschaft (KVG) und der Stadtverkehr in Neumünster, andererseits auch die Beschäftigten der privaten Anbieter in den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde, wie beispielsweise Autokraft oder TransDev. | NDR Schleswig-Holstein 31.01.2024 07:00 Uhr

