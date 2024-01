Stand: 24.01.2024 09:23 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Kein Verkauf der FSG-Nobiskrug Werften geplant

Ein niederländisches Gerichtsurteil wirkt sich nicht auf die Werften in Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) und Flensburg aus. Ein Sprecher der Dachgesellschaft Tennor teilte mit, dass ein Verkauf der FSG-Nobiskrug weder bevorstehe noch geplant sei. Es seien auch keine Anteile der Werften verpfändet worden. Zuvor hatte der niederländische Sender RTL Nieuws berichtet, Tennor weigere sich, Schadensersatzansprüchen von über 46 Millionen Euro nachzukommen. | NDR Schleswig-Holstein 24.01.2024 08:30 Uhr

Bahnstreik: Diese Bahnlinien sind in der Region betroffen

Seit heute Morgen geht auf den Schienen in Schleswig-Holstein kaum noch etwas. Die Gewerkschaft der Lokführer (GDL) will bis Montagabend streiken. Die Bahnlinien RE7 und RE70 zwischen Hamburg, Neumünster und Kiel sollen trotz Streik im Zweistundentakt fahren, zwischen Neumünster, Rendsburg und Flensburg alle drei Stunden. Dort gibt es jedoch zusätzlich Ersatzbusse. Fahrgäste der Bahn sollen sich vor ihrer Reise online oder in der App informieren. Nicht vom Streik betroffen sind die Nordbahn und die AKN, sofern die Stellwerke nicht bestreikt werden. Auch erixx streikt nicht, deswegen sind auf der Bahnstrecke Kiel-Lübeck fast alle Züge planmäßig unterwegs. So sieht es auch auf den Verbindungen der Nordbahn von Kiel nach Eckernförde und nach Husum (Kreis Nordfriesland) aus. | NDR Schleswig-Holstein 24.01.2024 08:30 Uhr

Sturmtief "Jitka": Bisher wenige Einsätze der Feuerwehr

Sturmtief "Jitka" hat bislang keine größeren Schäden in Schleswig-Holstein angerichtet. Nach Angaben der Feuerwehrleitstellen mussten die Helfer bis heute Morgen 30 Mal ausrücken, meist wegen umgestürzter Bäume, zum Beispiel bei Behrensdorf im Kreis Plön. Wegen des Sturms fährt die Fördefährlinie F1 zwischen Kiel und Laboe (Kreis Plön) nicht. Die Schiffe können laut Schlepp- und Fährgesellschaft nicht an die Anleger ranfahren. Der Deutsche Wetterdienst warnt noch bis zum Abend vor teils schweren Sturmböen. | NDR Schleswig-Holstein 24.01.2024 06:00 Uhr

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region.

