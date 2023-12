Stand: 13.12.2023 09:42 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Rader Hochbrücke heute Richtung Norden gesperrt

Im Verlauf der A7 ist seit heute Morgen die Rader Hochbrücke in Richtung Norden voll gesperrt. Die Fahrbahn müsse kurzfristig komplett saniert werden, sagt Karina Fischer von der Autobahn GmbH. In der vergangenen Woche hatten Mitarbeitende Schäden im Asphalt entdeckt. Grund sind laut Fischer unter anderem Frost und Temperaturschwankungen. Die Fahrbahn Richtung Flensburg ist heute voraussichtlich bis 22 Uhr gesperrt. Die Umleitung führt über Rendsburg. Am Donnerstag ist dann die Strecke in Richtung Hamburg dran. | NDR Schleswig-Holstein 13.12.2023 08:30 Uhr

Schockanrufe: Bankangestellter verhindert Betrug

Ein aufmerksamer Bankangestellter in Neumünster hat am Dienstag einen Betrug mit einem sogenannten Schockanruf vereitelt. Am Dienstagmittag kam laut Polizei eine 99 Jahre alte Frau in ihre Hausbank und wollte 20.000 Euro abheben. Als der Bankmitarbeiter nachfragte, wofür sie das Geld brauchen würde, erzählte die Frau, dass ihre Tochter einen Verkehrsunfall verursacht habe und deswegen nun in Untersuchungshaft sitze. Gegen eine Kaution von 20.000 Euro könnte sie aber wieder freikommen. Dem Bankangestellten kam die Geschichte bekannt vor und er alarmierte die Polizei. Diese ermittelt nun. | NDR Schleswig-Holstein 13.12.2023 08:30 Uhr

Preetz: Land übergibt Notstromaggregate

Das Land übergibt heute in Preetz (Kreis Plön) die letzten fünf Notstromaggregate an die Kreise und kreisfreien Städte in Schleswig-Holstein. Die sind jetzt alle mit den Geräten ausgerüstet, um so zum Beispiel auf einen langen und großflächigen Stromausfall reagieren zu können. | NDR Schleswig-Holstein 13.12.2023 08:30 Uhr

