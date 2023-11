Stand: 06.11.2023 09:14 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Aufräumarbeiten im Hafen Kiel-Schilksee

Die Sturmflut vor knapp zwei Wochen hat auch im Hafen in Kiel-Schilksee schwere Schäden angerichtet. Dutzende Boote sind untergegangen, Steege wurden zerstört. Am Wochenende waren gut 65 Taucher und 40 Helfer an Land im Einsatz, um das Hafenbecken zu säubern. Die Aktion wurde laut Initiator Hubert Pinto de Kraus von der Forschungstauchervereinigung SDA und dem Sportzentrum der Uni Kiel organisiert. Die Helfer möchten den Hafen Schilksee dabei unterstützen, im kommenden Jahr wieder frühzeitig aufmachen zu können. Die Taucher waren teilweise mehr sechs Stunden pro Tag im Wasser. | NDR Schleswig-Holstein 06.11.2023 08:30 Uhr

Rader Hochbrücke auf der A7 wieder frei

Seit heute Nacht läuft auf der A7 der Verkehr wieder über die Rader Hochbrücke. Die Fahrbahn in Richtung Norden war über das Wochenende zwischen Bordesholm und Rendsburg/Büdelsdorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) gesperrt. Dort wurde die Fahrbahndecke erneuert. Die Arbeiten verliefen trotz des nassen und kalten Wetters im Zeitplan, so die Autobahn GmbH. | NDR Schleswig-Holstein 06.11.2023 08:30 Uhr

