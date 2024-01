Stand: 09.01.2024 09:55 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Aufnahmestopp bei Tafel in Süderbrarup

Die Tafel in Süderbrarup (Kreis Schleswig-Flensburg) nimmt zurzeit keine neuen Kunden mehr auf. Eine Situation, die auch bei Tafeln in Sörup, Schleswig und Kappeln (alle Kreis Schleswig-Flensburg) ähnlich aussieht. In Süderbrarup gilt bis Ende Februar und vermutlich auch noch länger ein Aufnahmestopp, sagt Tafelleiter Andreas Glindmeier. Durch den Umzug in die Bahnhofstraße ist die Tafel zentraler zu erreichen, so dass die Kunden öfter kommen als vorher. Das Problem: Es fehlen Lebensmittel, besonders Obst und Gemüse, so Glindmeier. Hinzu kommt, dass die Nachfrage bei der Tafel in Süderbrarup groß ist. Zurzeit nutzen 700 Menschen die Tafel, davon 300 Kinder. | NDR Schleswig-Holstein 09.01.2024 08:30 Uhr

Letzte Woche Schlittschuh auf der Exe in Flensburg

Nur noch diese Woche kann man auf der Exe in Flensburg Schlittschuh fahren. Am Sonntag wird die mobile Eishalle wieder abgebaut. Bis dahin können Besucher auf der 1.400 Quadratmeter großen Eisfläche noch Schlittschuhfahren, Eisstockschießen und die winterliche Atmosphäre genießen. | NDR Schleswig-Holstein 09.01.2024 08:30 Uhr

Handball: Ex-SG Kapitän Svan in Dänemarks Hall of Fame aufgenommen

Der dänische Rekordnationalspieler und ehemalige Kapitän der SG Flensburg-Handewitt Lasse Svan ist am vergangenen Wochenende in die Hall of Fame der besten Sportler Dänemarks aufgenommen worden. Seine Statue wird im Haus des Sports in Brøndby für die Öffentlichkeit zugänglich ausgestellt sein. "Das ist eine kleine Gruppe von Leuten, die etwas außergewöhnliches gemacht haben. Und einige von den Leuten dort sind Riesen Vorbilder für mich und für alle anderen in Dänemark. Da Platz zu nehmen neben diesen Leuten, das ist wirklich eine Riesen Ehre", so Lasse Svan. | NDR Schleswig-Holstein 09.01.2024 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Flensburg

Das Studio Flensburg liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Flensburg und dem Kreis Schleswig-Flensburg und dem nördlichen Nordfriesland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 09.01.2024 | 08:30 Uhr