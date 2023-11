Stand: 29.11.2023 09:41 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Schnee sorgt für Verkehrsprobleme

Der Schneefall hat in der Region für teils große Verkehrsprobleme gesorgt. Bei Unfällen in Meyn und Selk (Kreis Schleswig-Flensburg) wurden laut Polizei zwei Menschen leicht verletzt. Auf den Straßen ging es teilweise nur im Schritttempo voran. Zudem fielen viele Busse und Züge aus. Auch auf der Marschbahn zwischen Husum und Westerland (Kreis Nordfriesland) kam es wegen Weichenstörungen zu mehreren Zugausfällen. Insgesamt haben sich die Verkehrsteilnehmenden laut Leitstelle aber gut auf die Verkehrslage eingestellt. | NDR Schleswig-Holstein 29.11.2023 08:30 Uhr

Stedesand: Streit um Ampel an der B5

Der Streit um eine Fußgängerampel an der B5 in Stedesand (Kreis Nordfriesland) war gestern Thema im Petitionsausschuss des Landtags. Bisher scheiterte die Installation der Ampel mehrfach an einer Richtlinie des Bundes. Diese sieht Bedarfsampeln nur dann vor, wenn mindestens 50 Fußgänger pro Stunde die Straße überqueren. Eine Elterninitiative hatte im Sommer über 4.700 Unterschriften für eine Ampel gesammelt. | NDR Schleswig-Holstein 29.11.2023 08:30 Uhr

FSG und Nordic Hamburg schließen Vertrag über LNG-Schiffe

Die Flensburger Schiffbau-Gesellschaft (FSG) und Reederei Nordic Hamburg haben einen Vertrag für den Bau von zwei LNG-Bunkerschiffen unterzeichnet. Die Geschäftsführung der Werft um Investor Lars Windhorst bezeichnete dies als Meilenstein und bedeutenden Schritt für das Unternehmen. Die Schiffe sollen laut Werft in den Jahren 2024 bis 2026 gebaut werden. | NDR Schleswig-Holstein 29.11.2023 06:30 Uhr

Stadtwerke Flensburg kooperieren mit dänischen Energieunternehmen

Die Stadtwerke Flensburg haben in Kopenhagen einen Kooperationsvertrag mit mehreren dänischen und deutschen Unternehmen der Energiewirtschaft unterschrieben. Der Flensburger Energieversorger will ab 2028 seine Gas- und Dampfturbinenanlagen teilweise mit grünem Wasserstoff aus Esbjerg betreiben. Wasserstoff sei ein wichtiger Baustein auf dem Weg zur geplanten CO2-Neutralität bis 2035, hieß es in einer Mitteilung. | NDR Schleswig-Holstein 29.11.2023 06:30 Uhr

Fährbetrieb zwischen Brodersby und Kosel ab Januar eingestellt

Ab 3. Januar wird der Fährbetrieb zwischen Brodersby (Kreis Schleswig-Flensburg) und Kosel (Kreis Rensburg-Eckernförde) für einige Wochen eingestellt. Das teilte der Landesbetrieb für Küstenschutz mit. Die Rampen müssen für die neue Elektrofähre umgebaut werden. Die Missunde III wird morgen zunächst ihren vorläufigen Liegeplatz in Kappeln (Kreis Schleswig-Flensburg) erreichen. Ab Ende Januar soll die in Sachsen-Anhalt gebaute Fähre dann den Betrieb aufnehmen. | NDR Schleswig-Holstein 29.11.2023 06:30 Uhr

