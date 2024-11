Stand: 20.11.2024 08:53 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Erneute Ausfälle im Busverkehr an der Westküste

In den Kreisen Nordfriesland und Dithmarschen fallen am Mittwoch (20.11.) die meisten Verbindungen aus. Der Stadtverkehr in Heide (Kreis Dithmarschen) ist nicht betroffen, dort sind die Busse unterwegs. Grund für die Ausfälle ist ein Streikaufruf der Gewerkschaft ver.di im Rahmen der Tarifauseinandersetzung für Busfahrer bei den privaten Busunternehmen. Die Streiks sollen laut ver.di von den Frühschichten bis Dienstende andauern. Der konkrete Anlass für den erneuten Streik seien die derzeit festgefahrenen Tarifverhandlungen. Die Gewerkschaft fordert den Arbeitgeberverband auf, neue Verhandlungstermine am Donnerstag (21.11.) und am Montag (25.11.) wahrzunehmen. Weitere Streiks sind nach ver.di-Angaben nicht ausgeschlossen. | NDR Schleswig-Holstein 20.11.2024 08:30 Uhr

Itzehoe: Polizei ermittelt nach Kabelklau auf dem Wochenmarkt

Unbekannte Täter haben nach Angaben der Stadt Itzehoe (Kreis Steinburg) am vergangenen Wochenende Kupferkabel im Wert von rund 1.500 Euro vom Meiereiparkplatz gestohlen. Die Täter hätten den Hauptstromkasten auf dem vorläufigen Wochenmarkt aufgebrochen, die Stromversorgung zu den weiteren Baustromkästen abgeklemmt und dann sämtliche ausgelegten Kupferkabel abgeschnitten und mitgenommen. Weil die insgesamt 80 Meter Kabel relativ dick und schwer seien, könnten die Kabel nur mit einem Fahrzeug abtransportiert worden seien, so Nina Ralfs, Marktmeisterin in Itzehoe. Es sei schon der zweite Diebstahl von Kabeln auf dem Wochenmarkt. Die Stadt Itzehoe erstattete nun Anzeige gegen Unbekannt bei der Polizei. | NDR Schleswig-Holstein 20.11.2024 08:30 Uhr

Klimaresilienter neuer Wald für Dithmarschen

Am Dienstag (19.11.) haben Landrat Thorben Schütt und Kreisförster Christof Vetter sowie weitere Vertreter des Kreises Dithmarschen und einer Stiftung in Linden rund 100 neue Bäume gepflanzt. Die Stiftung für Klima- und Naturschutz der Sparkasse Mittelholstein unterstützt die Pflanzaktion mit 10.000 Euro. Auf einer Fläche von 6,7 Hektar entsteht ein klimaresilienter Wald. Gepflanzt wurden überwiegend heimische Baumarten wie Stieleiche, Hainbuche, Rotbuche, Bergahorn, Roteiche, Wildkirsche und Winterlinde. In unmittelbarer Nähe hat der Kreis Dithmarschen bereits weitere 2,2 Hektar aufgeforstet. Das Ziel ist es, mindestens zehn Hektar Neuwald pro Jahr auf dem Gebiet des Kreises Dithmarschen zu schaffen. | NDR Schleswig-Holstein 20.11.2024 08:30 Uhr

Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg, Dithmarschen und südliches Nordfriesland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

