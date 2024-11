Stand: 13.11.2024 09:08 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Marc Trester will 2026 Bürgermeister in Heide werden

Der Heider CDU-Fraktionschef Marc Trester will neuer Bürgermeister in Heide (Kreis Dithmarschen) werden. Das gab der 53-Jährige am Dienstagabend bekannt. Der CDU-Ortsvorstand und die CDU-Fraktion haben Trester bereits einstimmig nominiert. Der sagte NDR Schleswig-Holstein, er habe seine Kandidatur so frühzeitig bekannt gegeben, um rechtzeitig ein Wahlkampfteam aufzustellen, den Wahlkampf vorzubereiten und sich um die Unterstützung auch von anderen Parteien zu bemühen. Zentrale Themen seien für ihn die Erhöhung der Sicherheit in Heide, die zeitnahe Sanierung aller Schulen, eine bürgernahe Verwaltung und die Förderung des Ehrenamtes. | NDR Schleswig-Holstein 13.11.2024 08:30 Uhr

Bund fördert Projekt zu klimafreundlichem Kerosin

Ein Flugzeug-Treibstoff, der ohne fossile Stoffe wie Erdöl entsteht - dazu forscht das deutsch-südafrikanische Konsortium "Care-O-Sene" unter anderem in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen). Das Bundesministerium für Bildung und Forschung hat nun die Förderung des Forschungsprojektes bis 2026 verlängert. Der Chemiekonzern Sasol ist wesentlich mit seinem Know-how über die für die Produktion notwendigen speziellen Katalysatoren am Projekt beteiligt. In der neuen Forschungsphase gehe es darum, die Katalysatoren noch langlebiger zu machen, sagt ein Unternehmenssprecher. Flugzeuge können ohne Umrüstung die sogenannten "Sustainable Aviation Fuels" nutzen. | NDR Schleswig-Holstein 13.11.2024 08:30 Uhr

