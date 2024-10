Stand: 25.10.2024 08:09 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

West-Nil-Virus an der Westküste: Impfung notwendig

Das Landwirtschaftsministerium weist auf Impfungen für Tiere gegen das West-Nil-Virus hin. Hintergrund sind weitere Infektionen im Land - zum Beispiel auch bei einem Pferd im Kreis Steinburg. Einige der infizierten Pferde leiden unter schweren neurologischen Symptomen, gestörtem Allgemeinbefinden und Fieber. Stechmücken übertragen die Infektion. Pferde bei uns im Land sollten laut der ständigen Impfkommission Veterinärmedizin bis zur kommenden Mückensaison geimpft werden. Von den Tieren kann das Virus laut Robert-Koch-Institut nicht auf Menschen übergehen, wohl aber können Menschen durch infizierte Mücken angesteckt werden. In der Regel verläuft eine Infektion harmlos. | NDR Schleswig-Holstein 25.10.2024 08:30 Uhr

Innovatives Projekt für überschüssigen Grünstrom

Die Energiegenossenschaft Prokon mit Sitz in Itzehoe (Kreis Steinburg) startet in Dithmarschen und Nordfriesland ein innovatives Projekt zur Nutzung überschüssigen Grünstroms. Hintergrund ist, dass Windräder oftmals abgeregelt werden müssen, weil das Netz keinen weiteren Strom mehr aufnehmen kann. Prokon sucht nun nach Haushalten, die sich in ihrem Warmwasserspeicher einen steuerbaren Heizstab installieren lassen - so könnte Energie in Form von Wärme gespeichert werden. Die ersten 100 Haushalte erhalten Stab und Steuersystem kostenlos. | NDR Schleswig-Holstein 25.10.2024 08:30 Uhr

In Heide: Einsiedler-Lager brennt ab

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hat laut Feuerwehr Lohe-Rickelshof (Kreis Dithmarschen) die von einem Einsiedler gebaute Behausung auf der Insel des ehemaligen Klärbeckens in Heide Hochfeld gebrannt. Die Einsatzkräfte mussten mit einem Schlauchboot übersetzen, um das Feuer zu löschen. Rund sechs Stunden dauerte der Einsatz. Der Einsiedler konnte trotz Drohnensuche nicht gefunden werden. | NDR Schleswig-Holstein 25.10.2024 08:30 Uhr

