Jugendrotkreuzgruppe Itzehoe ist Deutscher Meister

Beim Bundeswettbewerb des Deutschen Roten Kreuzes in Bretten bei Karlsruhe ist die Jugendrotkreuzgruppe Itzehoe (Kreis Steinburg) zum ersten Mal Deutscher Meister geworden. Bei dem Wettbewerb treten Teams aus allen Bundesländern gegeneinander an. Im Mittelpunkt stehen Erste Hilfe-Aufgaben wie eine blutende Wunde zum Stillen bringen oder die Versorgung eines Bewusstlosen - zum Teil mitten in der Innenstadt. Die Kreisleiterin des DRK Steinburg, Jordis Jochimsen, erzählt: "Es ist bei uns schon lange Tradition, an den Kreiswettbewerben teilzunehmen. Das ist eine schöne Aufgabe, um die gelernten Kompetenzen unter Beweis zu stellen."

Aufgebrochene Autos in Heide

Die Polizei Heide (Kreis Dithmarschen) ermittelt wegen einer Reihe von Autoaufbrüchen. In der Nacht von Montag auf Dienstag haben Unbekannte nach Angaben der Polizei insgesamt fünf Fahrzeuge aufgebrochen. Betroffen waren Autos in der Gleiwitzer, der Königsberger und der Rüsdorfer Straße. Teilweise hatten die Täter auch Gegenstände aus den Fahrzeugen gestohlen. Einige dieser Gegenstände konnten die Beamten an anderer Stelle wiederfinden. Es ist unklar, ob die Unbekannten auch Diebesgut behielten, ebenso wie die Höhe des angerichteten Sachschadens. Die Polizei Heide sucht nun nach Zeugen.

Herbst-Jahrmarkt auf dem größten Marktplatz Deutschlands

Am Donnerstag (24.10.24) beginnt auf dem größten Marktplatz Deutschlands in Heide (Kreis Dithmarschen) der Herbst-Jahrmarkt.Viele Fahrgeschäfte wie Break-Dancer, Auto-Scooter, Kinder-Karusselle und Buden laden zum Besuch ein. Der Jahrmarkt hat täglich von 14 bis 22 Uhr, am Freitag und Samstag bis 23 Uhr geöffnet. Am letzten Markttag, also am Dienstag, den 29. Oktober, ist Familientag. An vielen Geschäften gibt es dann vergünstigte Preise.

Kreis Steinburg: Grunderbe-Verlosung

"Ein Erbe für jeden" - der Name der Stiftung ist Programm. Sie tritt für ein Grunderbe in Höhe von 20.000 Euro für alle 30-Jährigen ein und verlost ein solches jetzt im Kreis Steinburg. Dort gibt es laut Stiftung 1.104 Menschen, die dafür infrage kommen. Sie können sich online für die Verlosung im November anmelden. Hintergrund ist die von Wissenschaftlern festgestellte und durch Erbschaften verstärkte Vermögensungleichheit: Während wenige sehr viel erben, erben die meisten wenig bis gar nicht. Das will die Stiftung abmildern und Menschen ein Startkapital in einer Phase geben, in der sie eine Familien gründen oder sich beruflich etwas aufbauen.

