Stand: 21.10.2024 08:19 Uhr

"Omas gegen rechts" in Nordhastedt

Rund 300 Menschen haben am Sonnabend laut Polizei in Nordhastedt (Kreis Dithmarschen) gegen eine AfD-Veranstaltung demonstriert. In einer Gaststätte hatte die ehemalige AfD-Landesvorsitzende Doris von Sayn-Wittgenstein eine Rede gehalten. Das Bündnis "Omas gegen rechts" war mit 200 Teilnehmenden vertreten, so die Polizei. Für Jutta Wilkens vom Bündnis war das ein Erfolg. Ziel sei es gewesen, einmal mehr klar zu machen, dass es auch im ländlichen Raum keinen Platz geben dürfe für Hass, Hetze und Extremismus jeglicher Art. Neben den "Omas gegen rechts" war auch die Antifa mit etwa 100 Teilnehmenden in Nordhastedt. | NDR Schleswig-Holstein 21.2024 08:30 Uhr

Einsatz der Seenotretter vor Helgoland

Die Seenotretter sind am Sonnabend von Helgoland aus zu einem Containerschiff in Not ausgerückt. Auf der "Maersk Newcastle" musste ein philippinischer Seemann zur ärztlichen Versorgung an Land gebracht werden. Das 210 Meter lange Containerschiff lag nördlich von Wangerooge auf Reede. Der kranke Seemann ist zwischen 17.15 Uhr und 17.40 Uhr auf das Boot der Seenotretter übergeben worden. Gegen 21 Uhr war der Mann dann an Land in Cuxhaven und wurde von einem Rettungswagen abgeholt. | NDR Schleswig-Holstein 21.2024 08:30 Uhr

A23: Fahrbahnerneuerung zwischen Heide-Süd und Heide-West

Von Montag an wird die A23 zwischen Heide-Süd und Heide-West (Kreis Dithmarschen) grundlegend erneuert. Das teilt die Autobahn GmbH mit. Auf dem Abschnitt läuft der Verkehr dann einspurig über den Überholfahrstreifen. Der Untergrund der Strecke ist laut Autobahn GmbH stark zerklüftet, teilweise ohne Schichtenverbund zwischen den Asphaltschichten. Wegen der mit der Northvolt-Ansiedlung verbundenen höheren Verkehrsbelastung wurde die Bauklasse für diesen Abschnitt eine Stufe höher angesetzt. Die Bauarbeiten sollen im Juli 2026 abgeschlossen sein. | NDR Schleswig-Holstein 21.2024 08:30 Uhr

Veranstalter der Husumer Krabbentage ziehen positive Bilanz

Trotz durchwachsener Wetterbedingungen seien viele Besucher nach Husum (Kreis Nordfriesland) zum verkaufsoffenen Sonntag in die Innenstadt und an den Hafen gekommen, heißt es von der Messe Husum und Kongress. Rund 1.000 Euro für den guten Zweck erkochte der Verein der Köche Westküste in diesem Jahr. Mit 7,50 Euro pro Krabbenbrötchen ist der Preis im Vergleich zum Vorjahr stabil geblieben. | NDR Schleswig-Holstein 21.10.2024 07:30 Uhr

