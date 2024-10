Stand: 18.10.2024 10:57 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Polizei ermittelt nach LKW Unfall bei Schlichting

Die Landesstraße 149 bei Schlichting (Kreis Dithmarschen) ist wieder frei befahrbar. Ein mit Heizöl beladener Lastwagen war Donnerstagnachmittag von der Fahrbahn abgekommen. Nach Angaben einer Polizeisprecherin war der Lkw in Richtung Friedrichstadt unterwegs, als der Fahrer offenbar die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und auf den Seitenstreifen geraten war. Der Lkw blieb dann auf der Seite im angrenzenden Straßengraben liegen. Es sei eine geringe Menge Heizöl ausgelaufen, die von der Feuerwehr aufgefangen wurde. Der Fahrer blieb laut Polizei unverletzt. Wegen der Bergungsarbeiten musste die L149 bei Schlichting für mehrere Stunden gesperrt werden. Sie ist inzwischen wieder frei. | NDR Schleswig-Holstein 18.10.2024 8:30 Uhr

Unternehmen wollen Wohnraum für Northvolt-Mitarbeiter schaffen

Drei Bauunternehmen, ein Architekturbüro und ein Geldinstitut haben sich zu einer "Wohnraum-Allianz-Dithmarschen" zusammen geschlossen. In der Region Heide (Kreis Dithmarschen) wird durch die Ansiedlung der Batteriefabrik von Northvolt und weiterer Zulieferer in den kommenden Jahren mit einem Zuzug von 13.000 Menschen gerechnet. Die 5 Unternehmen wollten rechtzeitig Projekte für mehr Wohnraum anschieben, sagte der Sprecher der Initiative Björn Will. Allerdings gebe es derzeit noch eine Zurückhaltung bei Investoren. Wenn die laufende Überprüfung bei Northvolt zur Zeitplanung der Batteriefabrik abgeschlossen sei und man ein klares Signal bekomme, werde sich die Stimmung auch bei Investoren wieder verbessern, so Will weiter. Er rechne dann mit dem Baubeginn für die ersten Wohnungen bereits im 1. Quartal 2025. | NDR Schleswig-Holstein 18.10.2024 8:30 Uhr

