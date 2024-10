Stand: 11.10.2024 08:51 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Northvolt hält an Fabrik bei Heide fest

Das Werk im Kreis Dithmarschen sei wichtig für die Expansion. Das hat Northvolt-Deutschland-Chef Christofer Haux im Gespräch mit NDR Schleswig-Holstein betont. Dazu überprüfe das Unternehmen allerdings die zeitliche Planung für das Werk. Die Schweden wollen weiter für Transparenz bei den Bürgerinnen und Bürgern in der Region sorgen, dazu gehöre auch eine Bürgersprechstunde in der kommenden Woche. "Wir haben von Anfang an gesagt, wir wollen das gemeinsam mit den Menschen vor Ort machen." Die öffentliche Sprechstunde findet am kommenden Mittwoch um 18.30 Uhr im Bürogebäude auf der Baustelle statt. | NDR Schleswig-Holstein 11.10.2024 08:30 Uhr

Streik bei den Busunternehmen: massive Ausfälle im Kreis Steinburg

Auch am zweiten Tag des von der Gewerkschaft ver.di organisierten Busstreiks sind diverse Linien in den Kreisen Dithmarschen und Steinburgbetroffen. Am Freitag sind die Busunternehmen Autokraft und Dithmarschenbus dem Streikaufruf gefolgt. Beide Unternehmen gehören zur DB Regio Bus Nord. Die DB Regio Bus Nord hat einen Notfahrplan für die Streiktage veröffentlicht. Der gilt allerdings nicht für den Ortsverkehr in St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland): Der wird komplett bestreikt, dort wird es gar keine Fahrten geben. Auch im Kreis Steinburg kommt es zu massiven Ausfällen. Laut einer Sprecherin betrifft der Streik dort die Unternehmen Autokraft und Rathje. Nächste Woche soll der Streik weiter gehen: Montag bis Donnerstag, jeweils den ganzen Tag. | NDR Schleswig-Holstein 11.10.2024 08:30 Uhr

Schifffahrten nach Helgoland fallen aus

Nicht nur auf dem Land, auch auf dem Wasser gibt es Ausfälle: Wetterbedingt fahren die Ausflugsschiffe zwischen Büsum (Kreis Dithmarschen) und Helgoland an diesem Freitag nicht, auch der Halunder Jet fährt laut FRS Helgoline am Freitag nicht auf die Nordseeinsel. Lediglich die MS Helgoland fährt ab 10.15 Uhr von Cuxhaven aus auf die Hochseeinsel. | NDR Schleswig-Holstein 11.10.2024 08:30 Uhr

