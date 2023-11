Stand: 20.11.2023 09:17 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Bedauern über gescheitertes Wasserstoffprojekt in Heide

Das Bundeswirtschaftsministerium bedauert das Scheitern eines der Wasserstoffprojekte an der Raffinerie Heide (Kreis Dithmarschen), wie eine Sprecherin auf Anfrage von NDR Schleswig-Holstein mitteilte. Im Rahmen des Projekts Westküste100 hatten sich Unternehmen zusammengeschlossen und wollten unter anderem einen Elektrolyseur zur Gewinnung von grünem Wasserstoff bauen. Die Raffinerie Heide teilte jedoch vergangenen Donnerstag mit, das Vorhaben nicht umsetzen zu können, weil die Investitionskosten gestiegen seien und es große wirtschaftliche Risiken gebe. Das Bundeswirtschaftsministerium hatte ursprünglich Fördergelder in Gesamthöhe von 36,5 Millionen Euro zugesagt. | NDR Schleswig-Holstein 20.11.2023 08:30 Uhr

Sturmflutübung St. Peter-Ording zeigt Optimierungsbedarf

Die groß angelegte Sturmflutübung in St. Peter-Ording(Kreis Nordfriesland) hat laut Feuerwehr kleinere Mängel aufgezeigt. Nach 16 Jahren probten Feuerwehr und Behörden am Sonnabend das erste Mal, was passiert, wenn der Deich bricht. In diesem Fall müsste die gesamte Halbinsel Eiderstedt evakuiert werden. Damit die Bevölkerung dafür mehr Zeit hat, müsse die Feuerwehr unter anderem die Deichdurchlässe verschließen und Wände aufstellen, erklärt St. Peter-Ordings Wehrführer Tom Schade. Kleinere Schwachstellen und Abläufe müssten noch aufgearbeitet und optimiert werden. | NDR Schleswig-Holstein 20.11.2023 08:30 Uhr

Bauarbeiten auf der A23 bei Hamburg

Von heute an wird auf der A23 an der Grenze zu Hamburg gebaut. Das teilt die Autobahn GmbH mit. Sie hatte das Gebiet neu asphaltieren lassen und nun müssen noch die Schutzeinrichtungen im Mittelstreifen fertiggestellt werden. Dafür ist die A23 bis einschließlich Freitag jeweils zwischen 9 und 20 Uhr einspurig gesperrt. Die Autobahn GmbH empfiehlt Pendlerinnen und Pendlern, wenn möglich von zu Hause aus zu arbeiten oder eine andere Route nach Hamburg zu nehmen, zum Beispiel über die A7. | NDR Schleswig-Holstein 20.11.2023 08:30 Uhr

