Stand: 21.06.2023 09:11 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Betrüger erbeuten 10.000 Euro von Rentnerin

Eine Telefonbetrügerin hat 10.000 Euro von einer Rentnerin aus der Region Glückstadt (Kreis Steinburg) erbeutet. Laut Polizei hatte die Unbekannte bei der 73-Jährigen angerufen, sich als Tochter der Frau ausgegeben und behauptet, einen Unfall verursacht zu haben, bei dem ein Mensch ums Leben gekommen sei. Um aus dem Gefängnis zu kommen, brauche sie nun 50.000 Euro. Am Montagnachmittag sollte ein Abholer im Stadtpark in Glückstadt das Geld entgegennehmen und angeblich zum Gericht bringen. Der Mann entkam mit 10.000 Euro. Nach der Tat kontaktierte die tatsächliche Tochter des Opfers die Polizei. Zeugen, die Hinweise auf die Geldübergabe am Montag um 15.30 Uhr im Glückstädter Stadtpark geben können, sollen sich bei der Polizei melden. | NDR Schleswig-Holstein 21.06.2023 08:30 Uhr

"Tag des offenen Unternehmens" in Itzehoe

Zehn Unternehmen in Itzehoe (Kreis Steinburg) öffnen am 6. Juli ihre Betriebe für junge Leute aus der Region. Beim ersten "Tag des offenen Unternehmens" wollen Firmen wie Vishay, Pano, Prokon, die Itzehoer Versicherungen und die Sparkasse Westholstein für eine Ausbildung in ihren Betrieben werben. Angesichts des Fachkräftemangels in vielen Branchen wolle man nun selbst aktiv werden, sagte der Sprecher des Itzehoer Unternehmerkreises, Andreas Koeppen. Auch spätere Hochschulabsolventinnen und -absolventen sollen auf die Unternehmen aufmerksam gemacht werden. 230 Anmeldungen liegen schon vor, Kurzentschlossene können sich aber über ihre jeweilige Schule noch anmelden. | NDR Schleswig-Holstein 21.06.2023 08:30 Uhr

Schwerer Unfall im Büsumer Hafen

In Büsum (Kreis Dithmarschen) ist am Dienstag eine Urlauberin aus Hessen am Helgolandkai verletzt worden. Der 62-jährige Fahrer eines Radladers, der von einer Lagerhalle in Richtung Hafen fuhr, erfasste die Fußgängerin mit seinem Fahrzeug. Die 59-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde von einem Rettungswagen ins Westküstenklinikum Heide gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. | NDR Schleswig-Holstein 21.06.2023 08:30 Uhr

