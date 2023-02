Stand: 27.02.2023 09:48 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Rettungseinsatz im Watt vor Büsum

20 Feuerwehrleute haben am Sonnabend eine Mutter und ihren Sohn nahe der Familienlagune Perlebucht in Büsum (Kreis Dithmarschen) gerettet. Sie waren bei bestem Wetter zu einer Wattwanderung aufgebrochen, dann aber in einem Priel stecken geblieben. Die alarmierten Einsatzkräfte holten sie mit einer Leiter aus dem Watt. Der Junge musste wegen einer Unterkühlung von der Besatzung eines Krankenwagens behandelt werden. | NDR Schleswig-Holstein 27.02.2023 08:30 Uhr

Unfall auf B5 bei Marne - vier Verletzte

Auf der B5 bei Marne (Kreis Dithmarschen) sind am Sonnabend vier Menschen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Die Feuerwehr Marne und der Rettungsdienst rückten aus. Nach Angaben der Polizei waren an dem Unfall am Abend ein Linienbus und ein Kleintransporter beteiligt. Die Verletzten kamen ins Krankenhaus. | NDR Schleswig-Holstein 27.02.2023 08:30 Uhr

Optimismus vor Tourismus-Saison 2023

Die Gemeinde und die Tourismuszentrale St. Peter-Ording (SPO) blicken optimistisch auf die Tourismus-Saison 2023. Man habe bereits jetzt eine sehr gute Buchungslage, sagte Tourismus-Chefin Katharina Schirmbeck. Das SPO Erlebnis Hus soll ein neuer Treffpunkt für Kinder, Jugendliche und Familien werden. | NDR Schleswig-Holstein 27.02.2023 08:30 Uhr

FDP-Landtagsfraktion trifft sich in Brunsbüttel

Die FDP-Landtagsfraktion kommt am Montag nach Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen). Geplant sind Gespräche im Rathaus, bei den Stadtwerken und im Elbehafen mit der Geschäftsführung der privaten Hafengesellschaft. Brunsbüttel sei einer der Dreh-und Angelpunkte der maritimen Wirtschaft und der Energieversorgung in Deutschland, sagte der parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Landtagsfraktion, Oliver Kumbartzky. In den nächsten Wochen haben sich nach NDR Informationen weitere Landespolitiker in Brunsbüttel angesagt. | NDR Schleswig-Holstein 27.02.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Heide

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Das Team ist zuständig für die Kreise Steinburg und Dithmarschen, die Landschaft Stapelholm, die Halbinsel Eiderstedt und die Insel Helgoland.

