Nord-Ostsee-Kanal voraussichtlich bis Sonnabend gesperrt

Nachdem bei Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) ein sechs Kilometer langer Ölfilm im Nord-Ostsee-Kanal entdeckt worden ist, bleibt der Kanal voraussichtlich bis Sonnabend für die Schifffahrt gesperrt. Das teilte das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt mit. Wie lange der Kampf gegen das Öl genau dauert, hängt laut Havariekommando unter anderem von der Wetterlage ab. Weiterhin sind drei Spezialschiffe im Einsatz, um das Öl auf dem Kanal abzusaugen. Erst wenn keine Gefahr mehr für Umwelt und Wasservögel durch das Öl gegeben ist, soll der Kanal wieder für den Schiffsverkehr frei gegeben werden. Nach der Auswertung von Luftaufnahmen geht das Havariekommando von zwölf Kubikmetern Öl im Wasser aus. | NDR Schleswig-Holstein 23.12.2022 08:30 Uhr

Weihnachten für Alleinstehende

Die evangelische Kirchengemeinde Marne (Kreis Dithmarschen) plant an Heiligabend eine Weihnachtsfeier für alleinstehende und einsame Menschen. Man wolle für diese Menschen, die sonst an Heiligabend allein wären, etwas anbieten, sagte Pastorin Anna Christ. Bei der Feier im Gemeindehaus wolle man gemeinsam singen und man werde auch ein festliches Abendessen für die Teilnehmer anbieten. Interessenten, die gerne zu der Weihnachtsfeier für Alleinstehende im Gemeindehaus kommen möchten, sollen sich im Kirchenbüro in Marne anmelden. | NDR Schleswig-Holstein 23.12.2022 08:30 Uhr

Heider Winterwelt geht zu Ende

Heute ist der letzte Tag auf der Heider Winterwelt. Der Weihnachtsmarkt auf dem Heider Marktplatz war in den vergangenen Jahren immer bis Anfang Januar stehen geblieben. Weil es in diesem Jahr wegen der hohen Energiekosten aber keine richtige Eisbahn gab, hatten sich Stadtmarketing und Schausteller für eine kürzere Dauer ausgesprochen. Die Buden und Stände der Heider Winterwelt schließen um 22 Uhr. | NDR Schleswig-Holstein 23.12.2022 08:30 Uhr

Bescherung für Hunderte bedürftige Kinder schon heute

In Dithmarschen ist für etwa 350 Kinder in Brunsbüttel, Marne, St. Michaelisdonn und Meldorf bereits heute Bescherung. Denn in den vier Sozialkaufhäusern der Hilfsorganisation "hoelp" bekommt jeder von ihnen ein Geschenk. In Kooperation mit den Sparkassen waren sogenannte Wunschbäume aufgestellt worden, an denen Kärtchen mit den Wünschen der Kinder hingen, die die Kunden mitnehmen konnten. Insgesamt kamen so rund 400 Pakte zusammen. Die meisten der Kinder kommen aus der Ukraine, aber auch aus anderen Ländern oder aus bedürftigen hiesigen Familien. | NDR Schleswig-Holstein 23.12.2022 08:30 Uhr

