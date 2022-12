Stand: 09.12.2022 09:37 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Westküstenkliniken: Betrieb wegen Erkältungswelle eingeschränkt

Die Westküstenkliniken Heide (Kreis Dithmarschen) und Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) schränken aktuell ihren Regelbetrieb und die Aufnahme von Patienten ein. Ausnahmen sind laut einem WKK-Sprecher lediglich Notfälle und Patienten mit dringendem Handlungsbedarf. Grund für die Maßnahme ist die derzeitige Welle an Atemwegserkrankungen, die zu zahlreichen Ausfällen beim Personal und zu einer Zunahme von Patienten geführt hat. Geburten im Geburtszentrum in Heide sind aber laut WKK-Sprecher weiter möglich. Auch bei dem Besuchen von Angehörigen gibt es keine Änderungen. Patient*innen dürfen einmal am Tag für eine Stunde eine Person zu Besuch empfangen. Voraussetzung ist ein aktueller negativer Corona-Test einer zertifizierten Teststelle sowie das durchgängige Tragen einer FFP-2-Maske. | NDR Schleswig-Holstein 09.12.2022 08:30 Uhr

Keine Jugendrandale mehr am Heider Südermarkt

Keine dauerhafte Randale von Jugendlichen mehr am Heider Südermarkt (Kreis Dithmarschen): Seit einigen Wochen gebe es am Südermarkt nur noch wenige Zwischenfälle, so Heides Bürgermeister Oliver Schmidt-Gutzat. Durch das entschlossene Auftreten der Polizei, die installierten Video-Kameras der Stadt Heide und die zusätzlichen Angebote vom Heider Jugendzentrum, Diakonie, Heider SV sowie weiterer Ehrenamtler sei es dort deutlich ruhiger geworden. Die Videoüberwachung am Südermarkt soll laut Heides Bürgermeister mindestens bis Ende Dezember, möglicherweise sogar bis zum Frühjahr fortgesetzt werden. | NDR Schleswig-Holstein 09.12.2022 08:30 Uhr

Tönning: Verzögerungen beim B5 Ausbau

Die Arbeiten zum dreispurigen Ausbau der B5 zwischen Tönning (Kreis Nordfriesland) und Husum (Kreis Nordfriesland) verzögern sich. Laut einer Sprecherin des Landesbetriebs Straßenbau und Verkehr (LBV) sollen die Bauarbeiten nun erst am kommenden Montag beginnen. Ursprünglich war ein Baubeginn Anfang dieser Woche geplant. Grund für die Verschiebung um eine ganze Woche sind laut LBV Lieferschwierigkeiten der beauftragten Firma beim Absperrmaterial - es fehlen sogenannte Bakenfüße. Von Montag an soll zunächst ein 5,7 Kilometer langer Abschnitt zwischen Tönning und Rothenspieker ausgebaut werden. Dafür soll die Strecke halbseitig gesperrt werden. Autofahrerinnen und -fahrer in Richtung Husum können dort weiterhin durchfahren. In Richtung Tönning müssen sie eine Umleitung benutzen. | NDR Schleswig-Holstein 09.12.2022 08:30 Uhr

