B5 Richtung Süden gesperrt

Die B5 ist zwischen Witzwort (Kreis Nordfriesland) und Hemme (Kreis Dithmarschen) wegen des dreispurigen Ausbaus seit Dienstag für den Autoverkehr in Richtung Süden gesperrt. Das hat der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr bestätigt. Die Umleitung führt ab Bütteleck auf der B202 über Friedrichstadt, Lehe, Lunden bis nach Hemme. In Richtung Norden ist die B5 dagegen weiterhin befahrbar. Dieser erste Bauabschnitt ist knapp sechs Kilometer lang, die Bauarbeiten in diesem Bereich werden voraussichtlich vier Jahre dauern. Die B5 soll zwischen Tönning und Husum in fünf Bauabschnitten dreispurig ausgebaut werden. Dabei wird die gesamte 19 Kilometer lange Strecke als kreuzungsfreie Straße errichtet. Landwirtschaftliche Fahrzeuge müssen künftig auf die Nebenstrecken ausweichen. | NDR Schleswig-Holstein 06.12.2022 08:30 Uhr

Tödlicher Verkehrsunfall bei Lohe-Rickelsdorf

Bei einem Verkehrsunfall auf der B203 bei Lohe-Rickelshof (Kreis Dithmarschen) ist am Montagnachmittag ein Autofahrer ums Leben gekommen. Außerdem wurden zwei Frauen schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei war der Mann aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten und frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammengestoßen. Der Mann starb noch an der Unfallstelle, die beiden Frauen im anderen Wagen wurden in ein Krankenhaus nach Heide gebracht. | NDR Schleswig-Holstein 06.12.2022 08:30 Uhr

Unfall auf der A23 geht glimpflich aus

Glück im Unglück hatten am Montag eine Mutter und ihr Kind bei einem Unfall auf der A23. Laut Polizei war die Frau zwischen den Anschlussstellen Schenefeld (Kreis Steinburg) und Hanerau-Hademarschen (Kreis Rendsburg-Eckernförde) bei einem Überholmanöver ins Schleudern geraten und hatte sich auf dem Grünstreifen überschlagen. Mutter und Kind wurden vorsichtshalber ins Krankenhaus gebracht, seien aber nicht schwerer verletzt worden, so die Polizei weiter. | NDR Schleswig-Holstein 06.12.2022 08:30 Uhr

Lohmühlenteich in Hohenlockstedt läuft wieder voll

Vor etwa zwei Wochen haben Unbekannte das Wasser aus dem Lohmühlenteich in Hohenlockstedt (Kreis Steinburg) abgelassen. Nun läuft das Gewässer dank des Wetters wieder voll, berichtet Pächter Ralf Kühl: "Von den Koppeln und den umliegenden Feldern wird die Lohmühle gespeist, ist jetzt etwa drei Viertel voll und je mehr es regnet desto schneller geht es", sagt er. Er geht davon aus, dass Ende dieser oder Anfang der kommenden Woche der Normalstand erreicht ist. Die Polizei ermittelt indessen weiter zu den Hintergründen und geht unter anderem dem Verdacht der Fischwilderei nach. | NDR Schleswig-Holstein 06.12.2022 08:30 Uhr

