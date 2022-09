Stand: 30.09.2022 15:58 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Strandtauglicher Rollstuhl feiert Premiere in Sankt Peter Ording

Seit mehr als zwei Jahren arbeitet der 48-jährige Mathias Kruse mit Familie und Freunden an der Konstruktion eines strandtauglichen Rollstuhls. Der Erfindungsgeist wurde aus eigener Betroffenheit geweckt: Bei dem gelernten Karosseriebaumeister aus Mecklenburg-Vorpommern ist vor knapp 15 Jahren die Nervenkrankheit Amyotropher Lateralsklerose (ALS) diagnostiziert worden, eine Krankheit, die mit Muskelschwund einhergeht. Kruse ist auf einen Rollstuhl angewiesen und muss daher auf Strandspaziergänge verzichten. Am Sonntag soll sich in St. Peter-Ording zeigen, ob Kruses Entwicklung geglückt ist: Dann feiert das Raupenfahrzeug seine Premiere an den Strandparkplätzen des Ferienortes in Nordfriesland. Mit seinem Projekt will Kruse nach eigenen Angaben besonders anderen ALS-Patienten Mut machen. | NDR Schleswig-Holstein 30.09.2022 16:30 Uhr

Testpflicht für Besucher des Klinikum Itzehoe

Am 1. Oktober tritt das neue Infektionsschutzgesetz in Kraft. Damit werden einige Corona-Regelungen bundesweit vereinheitlicht. Anders als im Bund gilt allerdings für Geimpfte und Genesene in Schleswig-Holstein keine landesweit verordnete Testpflicht in Klinken und Pflegeeinrichtungen, es sei denn sie haben Krankheitssymptome. Das Klinikum Itzehoe hält allerdings an der Testpflicht fest. Ab Samstag müssen daher alle Besucherinnen und Besucher des Klinikums Itzehoe (Kreis Steinburg) ab zwölf Jahren, unabhängig vom Impfstatus, einen tagesaktuellen negativen Corona-Test von einer offiziellen Teststelle vorweisen. Die FFP2-Maskenpflicht bleibt bestehen, für Kinder von sechs bis 13 Jahren reicht eine medizinische Maske aus. Laut Kliniksprecherin bleibt die bisher geltende Besuchszeitregelung bestehen: Erlaubt ist ein Besucher pro Patient und Tag für eine Stunde von 11 bis 18 Uhr. Der Besucher darf dabei von einem Kind oder Jugendlichen bis 16 Jahre begleitet werden. | NDR Schleswig-Holstein 30.09.2022 08:30 Uhr

Weihnachtsmärkte an der Westküste sollen kleiner ausfallen

Die großen Weihnachtsmärkte an der Westküste werden wegen der Energiekrise in diesem Jahr kleiner ausfallen als in den Vorjahren. Auf den Glühwein, heißen Kakao oder Punsch muss voraussichtlich aber keiner verzichten. Aufgrund der hohen Energiekosten wird es in diesem Jahr bei der Heider Winterwelt keine Eisbahn geben. Laut Stadtmanager Michael Schittek muss kein Besucher auf das beliebte Eisstockschießen verzichten. Auf zwei Kunststoff-Bahnen soll in den Abendstunden der Eisstock-Cup ausgetragen werden. Teams können sich seit Donnerstag auf der Internetseite des Stadtmarketings anmelden. Die Heider Winterwelt ist in diesem Jahr kürzer als in den vergangenen Jahren. Sie beginnt am 21. November und endet einen Tag vor Heilgabend. | NDR Schleswig-Holstein 30.09.2022 08:30 Uhr

