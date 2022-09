Stand: 16.09.2022 09:23 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Feuer in Lagerhalle der Baumschule in Schenefeld

In einerLagerhalle der Baumschule in Schenefeld (Kreis Steinburg) ist am Donnerstagabend ein Feuer ausgebrochen. Rund 100 Einsatzkräfte waren nach Angaben der Feuerwehr zeitweise im Einsatz. Wegen des Funkenflugs wurde die B430 zwischen Schenefeld und Breitenfelde gesperrt. Noch immer gibt es dort keine freie Fahrt. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist zu diesem Zeitpunkt noch unklar. Laut Polizeidirektion Itzehoe wird die Schadenshöhe auf mehrere Millionen Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. | NDR Schleswig-Holstein 16.09.2022 08:30 Uhr

Fahrten nach Helgoland fallen aus

Nachdem bereits der Katamaran "Nordlicht 1" der Reederei Cassen Eils seine Fahrten von Cuxhaven nach Helgoland wetterbedingt bis einschließlich Sonntag eingestellt hat, wird nun auch die "MS Funny Girl" am Freitag und Sonnabend im Hafen bleiben und nicht nach Helgoland fahren. Wegen des unbeständigen und windigen Wetters könne noch nicht gesagt werden, ob die "Funny Girl" am Sonntag Helgoland wieder anfahren wird, teilte die Reederei mit. Sie rät Fahrgästen, ihre Tickets auf Montag umzubuchen. | NDR Schleswig-Holstein 16.09.2022 08:30 Uhr

Seltene Rassen bei Bockauktion in Kollmar

In Kollmar (Kreis Steinburg) startet am Sonnabend eine Bockauktion. Nach Angaben der Veranstalter werden ab 13 Uhr 25 Tiere gekört und prämiert. Ab 15 Uhr startet die Auktion in der Reithalle beim Hof Thormählen. Es werden auch Tiere des deutschen weißköpfigen Fleischschafs präsentiert - eine Rasse, die auf der roten Liste der bedrohten Haustierrassen steht. Auch für Besucher, die selbst kein Interessen an der Ersteigerung eines Bocks haben, ist die Auktion in Kollmar laut Organisatoren ein besonderes Erlebnis. | NDR Schleswig-Holstein 16.09.2022 08:30 Uhr

Die Corona-Inzidenzen der Region

Die Corona-Inzidenz im Kreis Dithmarschen liegt bei 252,3, im Kreis Steinburg bei 212,5 und im Kreis Nordfriesland bei 231,0 (Stand: 15.9.). Die landesweite Inzidenz liegt aktuell bei 232,4. | NDR Schleswig-Holstein 16.09.2022 08:30 Uhr

